El BM Proin Sevilla cae en la final de la Copa de Andalucía ante el Pedro Ximénez (24-22)

El BM Proin Sevilla no pudo revalidar su título de campeón de la Copa de Andalucía al caer en la final ante el Pedro Ximénez, equipo de la Liga Asobal, por un apretado marcador de 24-22. El partido se ha disputado en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil, donde habitualmente juega sus partidos el cuadro cordobés, que estuvo lleno alentando a los suyos en todo momento.

El partido fue irregular por ambas partes, pues arrancó con ventaja de los sevillanos de 0-2 y 1-3, pero después cogió color local gracias a la dura defensa del Pedro Ximénez. Los golpes, en algunos casos, llegaron a ser violentos y eso provocó dos tarjetas rojas en la primera parte a los locales. Especialmente llamativa fue la primera acción con un golpe durísimo de David Estepa en la cara de Javi Castilla, que tuvo que irse directamente al hospital con un desgarro en la parte interior de la mejilla y abundante sangre. Después llegaría la expulsión de Djukic por otra durísima acción con golpe directo en el rostro.

Javi Castilla se marcha de la cancha con Estepa a su lado. / M. G.

Pero todo esto fue sacando poco a poco al BM Proin Sevilla del partido. Las imprecisiones fueron muchas, con pérdidas del balón que eran penalizadas por las contras del Pedro Ximénez. También los errores en lanzamientos claros y, sobre todo, la extraordinaria actuación del portero caboverdiano Elcio Fernandes, que se lucía una y otra vez ante los ataques de los sevillanos. También Kilian Ramírez estaba inspirado en la portería visitante, pero sus compañeros no lo acompañaban en sus aciertos.

Ficha técnica del BM Proin Sevilla

Del 1-3 se pasó al 13-7 al finalizar el primer periodo, un parcial de 12-4 que era fiel indicativo de la superioridad que estaba mostrando el Pedro Ximénez en todas las facetas del juego. La segunda mitad arrancaba con un penalti fallado por Alberto Ruiz y dos goles de Tioumentsev, el veterano que está llamado a liderar este año al BM Proin Sevilla, pero las diferencias no disminuían y así se llegó hasta el 19-13.

Ficha técnica del Pedro Ximénez

Sin embargo, los hombres de Víctor Montesinos no dieron su brazo a torcer. Con un Kilian Ramírez inspirado, la defensa mejoró y también los aciertos en las acciones ofensivas. Tres penaltis consecutivos transformados por Morales, que ha vuelto a Sevilla tras su experiencia en Antequera, colocaban el 22-21 y daban paso a un final emocionante, aunque la exclusión del propio extremo disipó las dudas. El BM Proin Sevilla tuvo balón para empatar con el 23-22 después de un penalti fallado por los locales, pero sufrió una nueva pérdida en la siguiente jugada y esto condujo al 24-22 definitivo en el contraataque.

Parciales

Derrota, por tanto, del BM Proin Sevilla, en el que no pudo jugar Soler, otro de los recién llegados por una lesión de tobillo, pero el equipo de Víctor Montesinos deja buenas sensaciones con vistas a pelear por los puestos altos en la División de Honor Plata en la próxima temporada.