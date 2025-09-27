EL TIEMPO
Lluvias para el último fin de semana de septiembre
Búscate en la Carrera Nocturna (7)
Búscate en la Carrera Nocturna (7) / José Angel García

Búscate en la Búscate en la Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025 (VII)

Encuentra tu foto corriendo en el evento deportivo más divertido del otoño

La Nocturna de Sevilla pone luz a la noche con su tradicional marea naranja

David Palacio, que revalidó su victoria de 2024, junto a Carmen Gutiérrez y Javi Reja en la modalidad de handbike, se alzaron como ganadores de una edición histórica, marcada por el récord de 25.000 corredores que inundaron de color naranja el casco antiguo. Búscate en esta fotogalería si participaste en la Nocturna del Guadalquivir 2025 este viernes.

