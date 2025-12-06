El Caja 87 gana con coraje el pulso en Valladolid (82-91)

El Insolac Caja 87 volvió con brío tras el parón y ganó el fuerte pulso en el feudo del UEMC Baloncesto Valladolid en un duelo entre dos equipos llamados a grandes cotas en la competición. El equipo de Adrià Alonso regresó a la competición con dos nuevas incorporaciones, las del ala-pívot ecuatoguineano Walter Junior y el escolta montenegrino Nikola Rakocevic.

El Caja saltaba a la cancha con Rafa Santos, Garvin Clarke, Sergio Cecilia, Milos Jankovic y Lamin Dibba. Los primeros compases comenzaron bastante dirimidos, con los cajistas construyendo desde la defensa (2-4, 3'). Sabiendo correr a la carrera, un triple de Matija Bilalovic hizo conseguir las primeras ventajas a los sevillanos mediado el cuarto (6-11, 5').

En las filas vallisoletanas, Sam Taiwo asumió responsabilidades en la pintura, haciendo cometer dos faltas pronto a un Jankovic que tenía que marchar al banquillo. Un triple de Isern empataba el partido a tres del final del primer cuarto, frente a un Insolac Caja 87 que sufrió mucho con las faltas, cometiendo 11 en el periodo (16-16, 7'). El acierto de Edu Arqués (8 puntos en el cuarto) hizo amarrar las primeras ventajas al cuadro pucelano (24-21, 9'). Se llegó al final del primer cuarto con un tanteo de 26-25.

De vuelta a la cancha en el segundo cuarto, el protagonista fue Sergio Cecilia. El ursaonense hizo cinco puntos seguidos para volver a poner en ventaja a los suyos muy acertado (28-30, 13'). El Caja se colocó en una zona 3-2 que le sentó bastante bien, haciendo que el ritmo de partido se aposentara un poco más (30-32, 15'). Con la dirección y el acierto en la penetración de Rafa Santos, y los primeros puntos de Rakocevic con la casaca verdirroja, Insolac Caja 87 alcanzó ventajas tangibles a tres del descanso (32-40, 17'). El tanteo al descanso fue de 36-44, concediendo los cajistas solo 10 puntos a Valladolid en toda la segunda manga.

Tras el tiempo de descanso los pucelanos arrancaron con una marcha más, y tras una bandeja de Marín y un dos más uno de Haney apretaban el tanteo después de que el Caja alcanzara la decena de ventaja (45-47, 23'). Pero el Caja 87 encontró una vez más a Sergio Cecilia cuando más lo necesitaba. Siete puntos seguidos del sevillano les permitió a los sevillanos tomar distancia de nuevo en un gran partido del de Osuna (45-54, 25').

Desde la defensa los de Adrià Alonso se sintieron muy cómodos en el tramo final del cuarto, y empezando a encontrar a un Walter Junior aclimatado, David Barrio tuvo que parar el partido a tres del final por escaparse de nuevo el Caja más allá de la decena de ventaja (47-59, 27'). La respuesta pucelana se volvió a gestar por dentro, con un García-Abril que martilleó para reducir ventajas (54-61, 28'). En un tramo final muy movido, el tercero acabó con un tanteo de 56-65 tras cuatro puntos seguidos de Garvin Clarke.

Pugna bajo el aro del Caja 87. / Gonzalo de Vicente / UEMC Baloncesto Valladolid

Con diez minutos y todo por decidir, los primeros minutos fueron de intercambios de canastas y de un Caja 87 muy vigiloso por la carga de faltas (61-69, 33'). Un triple de Bilalovic en transición hizo volver por encima de la decena a los de Adrià Alonso, creciendo en todo rato desde la defensa (61-72, 34').

En los locales, Samuel Taiwo era el principal estilete ofensivo, ante los problemas de faltas del Insolac Caja 87, y una penetración de Pau Isern colocaba a los pucelanos a cinco a falta de dos minutos escasos (75-80, 37'). Pero estos partidos son para los valientes, y en las filas cajistas habían dos que saben lo que es esto. Un triple de Clarke primero, y otro de Cecilia después, colocaban a la escuadra verdirroja ocho arriba a 1.21 del final (78-86). Cuando el balón más quemaba y Valladolid apretaba con el Pisuerga a una, Rafa Santos con un triple esquinado a veinte segundos del final cerró una victoria importantísima del Insolac Caja 87 a domicilio. El tanteo final fue de 82-91.