El Caja 87 tira de casta y madurez frente al Morón (72-83)

El Insolac Caja 87 sumó una victoria de prestigio y carácter en uno de los escenarios más complicados de la categoría. El conjunto verdirrojo se impuso al CB Morón por 72-83, en un derbi marcado por la intensidad defensiva y un último cuarto magistral que le permite alcanzar su noveno triunfo de la temporada.

El quinteto inicial formado por Josep Franch, Garvin Clarke, Sergio Cecilia, Milos Jankovic y Adrián Latorre saltó a una pista eléctrica. El ambiente en el Pabellón Alameda pesó en los primeros minutos, con ambos conjuntos erráticos en el tiro exterior (4-3, min. 3). Fue Alo Marín quien dio el primer arreón para los locales, pero la respuesta cajista no se hizo esperar: Jankovic asumió galones en la pintura para equilibrar la balanza (8-8, min. 6). El primer cuarto sirvió también para ver el esperado debut de Soumbey-Alley con la elástica sevillana. Pese al intercambio de golpes y la presencia intimidatoria de Orlov en los locales, una canasta sobre la bocina de Walter Bueriberi dejó el marcador en un ajustado 21-18 al término del primer asalto.

La segunda manga arrancó con un Caja 87 mucho más entonado. Soumbey-Alley firmó su carta de presentación con un 2+1, seguido de un triple de Ezequiel que ponía a los visitantes por primera vez en ventaja (21-24, min. 12). Sin embargo, el CB Morón, espoleado por su afición y el acierto de Burgos y Orlov, logró recuperar el mando.

El equipo de Adrià Alonso, condicionado por la carga de faltas, tiró de oficio. El combo interior formado por Walter Junior y Djedovic castigó a la carrera para que la brecha no se abriera peligrosamente. Cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja clara local, un triple estratosférico de Garvin Clarke sobre la bocina mandó el partido a vestuarios con todo por decidir: 44-42.

Tras el paso por vestuarios, el guion cambió. El Caja 87 decidió que el partido se ganaría desde la retaguardia. Un triple de Josep Franch devolvió el liderato a los sevillanos (44-49, min. 24), iniciando una fase de baja producción ofensiva pero altísima intensidad física.

Morón sobrevivió gracias a las acciones individuales de Williams y la potencia de Correia, quien encadenó cinco puntos consecutivos. Sin embargo, la solidez cajista impidió cualquier escapada. Con una canasta de Clarke, el tercer periodo se cerró con una igualdad absoluta: 61-61. El último cuarto fue el escenario donde el Insolac Caja 87 demostró su candidatura a todo. La batalla se trasladó a la pintura, donde Lamin Dibba se hizo gigante. Un 2+1 seguido de un espectacular alley-oop del pívot dio las primeras ventajas serias (63-68, min. 34).

En el momento de la verdad, cuando el balón más quemaba, aparecieron los líderes. Josep Franch tomó el mando del tempo del partido y, con dos triples providenciales –el último a falta de minuto y medio–, puso una distancia de once puntos (67-78) que resultó insalvable para Morón. Garvin Clarke, excelso en la dirección y el tiro, terminó de apuntillar a un rival que se vio asfixiado por la tela de araña defensiva de los verdirrojos.

Con el pitido final (72-83), el Caja 87 celebra su novena victoria del curso, consolidándose en la zona noble de la tabla antes de poner rumbo a Gijón la próxima semana.