El Cajasol Real Ciencias se juega el ‘play off’ ante el líder Recoletas Burgos en un domingo decisivo

El Juan Arenas se prepara para una mañana grande de rugby. Este domingo a las 12:30 horas, el Cajasol Real Ciencias Sevilla afronta la última jornada de la primera fase de la División de Honor con un reto de máxima exigencia: recibe al Recoletas Burgos, actual líder del campeonato y uno de los equipos más sólidos de la temporada. El encuentro será dirigido por el colegiado Guerrero.

No es un partido más. El conjunto sevillano llega con opciones reales de clasificarse entre los seis primeros, el grupo que disputará el play off por el título. El margen es estrecho y el escenario, exigente, pero el vestuario científico sabe que depende en buena medida de lo que sea capaz de hacer sobre el césped.

Enfrente estará un Burgos que ha construido su liderato a base de regularidad, contundencia en la delantera y una notable capacidad para manejar los tiempos de cada partido. Los castellanos no han llegado arriba por casualidad. Su potencia en las fases estáticas y su eficacia en la zona de marca los convierten en un rival incómodo para cualquiera. En el plano individual, el ala Facundo López suma ya ocho ensayos y el apertura Santiago Mansilla lidera la tabla de anotadores con 136 puntos, cifras que explican buena parte de su dominio.

El desafío, por tanto, es mayúsculo. Pero también lo es la motivación del Cajasol Real Ciencias. El equipo hispalense confía en su fortaleza como local y en el respaldo de su afición para competir de tú a tú ante el líder. La intensidad en el contacto, la disciplina para evitar golpes de castigo innecesarios y la eficacia en las zonas de 22 serán factores determinantes si quiere mantener vivas sus aspiraciones.

Reto El Cajasol Real Ciencias Sevilla recibe al Recoletas Burgos, líder del campeonato, en el Juan Arenas (12:30) en un duelo clave para entrar en el grupo que peleará por el título y que servirá, además, como despedida de Coco Roldán.

El técnico sevillano, Tomás Carrió, se mostró convencido de que el equipo llega preparado al momento decisivo. Tras la dureza del último compromiso, la plantilla ha trabajado con buena recuperación y con la mente puesta en minimizar errores no forzados. La idea es clara: imponer sus propias fortalezas desde el inicio y no especular ante un rival que penaliza cualquier desconexión.

Más allá de la clasificación, el encuentro tendrá un componente emocional evidente. Será la despedida de Coco Roldán, que pone fin a seis temporadas defendiendo la camiseta científica para regresar a Argentina. Su salida cierra una etapa importante en el crecimiento competitivo del club. Roldán ha sido un referente dentro y fuera del campo, un jugador respetado por compañeros y rivales, y su adiós añade un punto extra de significado a la cita del domingo.

El vestuario quiere que su despedida sea con una victoria que mantenga vivo el sueño del play off. No será sencillo, pero el equipo ha demostrado durante la temporada que sabe competir en escenarios de presión. El Juan Arenas, que ya ha sido testigo de partidos intensos este curso, vivirá una jornada en la que se mezclan ambición deportiva y emoción.

La convocatoria para el duelo está formada por Nahuel Yáñez, Marcelo Marina, Matías Galliano, Juan Carlos Sánchez, Augusto Ledesma, Enrique Cuadrado, Pablo Conradi, Emmanuel Bobo, Fernando Pericet, Ibai Olabe, Daniel Stöhr, Jay Davis, Bernardo Periñán, Manuel Vázquez, Mario Vallejo, Coco Roldán, Miguel Reina, Perico Oltra, Antonio García, Fernando Luna, Felipe García, Ignacio Moreno y Tomás Lamboglia.

La pelea por entrar entre los seis primeros está al rojo vivo. La Vila lidera este grupo comprimido con 19 puntos, mientras que Ampo Ordizia, Cajasol Real Ciencias Sevilla y Complutense Cisneros suman 18, y la Santboiana, que recibe a El Salvador, acecha con 17. Este sábado a las 16:00 se enfrentan en Madrid Cisneros y Ordizia en un duelo directo que puede marcar el desenlace, mientras que los otros encuentros clave serán el Cajasol Real Ciencias Sevilla–Recoletas Burgos y el La Vila–Liceo Francés. De estos cinco equipos, sólo dos lograrán clasificarse entre los seis primeros para pelear por el play off por el título, mientras que tres quedarán encuadrados en el grupo de los seis últimos en la segunda fase, lo que convierte la jornada en decisiva y sin margen de error.

Noventa minutos para definir el futuro inmediato. Un rival de altura. Un capitán que se despide. Todo preparado para un domingo que puede marcar la temporada del Cajasol Real Ciencias Sevilla.