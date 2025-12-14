El Cajasol Real Ciencias no pudo aguantar el ritmo en la Copa (16-41)

El Cajasol Real Ciencias Sevilla no logró sumar en la cuarta jornada de la Copa de S.M. El Rey y cayó derrotado por 16-41 frente al Huesitos La Vila en el Juan Arenas. A pesar de competir durante gran parte del partido, el conjunto sevillano acabó cediendo ante la mayor eficacia del equipo alicantino.

El choque comenzó con mucha intensidad, propia de un duelo entre los dos primeros clasificados del grupo. Los vileros salieron decididos, ejerciendo una presión alta en defensa y buscando imponer ritmo desde la delantera. Durante los primeros compases, el partido se jugó en terreno local, con fases largas y buena continuidad, aunque sin lograr transformar ese dominio territorial en puntos. En el minuto 9, Caputto abrió el marcador con un ensayo que transformó Güemes.

El Cajasol Real Ciencias fue creciendo con el paso de los minutos, encontrando mayor claridad en el juego abierto y aprovechando los errores visitantes. En el 13', Chino Galliano se impuso sobre la línea de marca para ensayar. Güemes, en el 19', convirtió la indisciplina sevillana en 3 puntos. Jay Davis, en el 21', respondió con una gran jugada personal, recogiendo el balón en campo propio y sorteando contrarios, terminó ensayando y estableciendo el 10-10 con el que los jugadores se fueron al descanso.

Equilibrio hasta el descanso

En la segunda mitad, los alicantinos comenzaron a abrir brecha en el marcador gracias a su efectividad y a un juego vertical. Así llegaron los ensayos de Redondo (42'), Gómez (55') y Melian (65'), todos transformados por Güemes.

El Cajasol Real Ciencias Sevilla intentó reaccionar, manteniendo la actitud competitiva y buscando acortar distancias. El esfuerzo colectivo y el empuje del equipo dieron su fruto en el 79', cuando Mario Vallejo logró ensayar.

Sin embargo, sobre el final, los vileros volvieron a demostrar su solidez y cerraron el partido con un nuevo ensayo de Di Prima que convirtió Güemes para establecer el definitivo 15-41.

Debut de canteranos

Se destacó el debut con el primer equipo de Pablo Conradi y Rodrigo Borondo en casa. Además, la entrega del equipo fue notable, ya que no bajaron los brazos en ningún momento y siguieron intentando jugar, incluso cuando el resultado era adverso. Jugadores jóvenes que siguen creciendo en experiencia.

Tras el encuentro, el técnico del Cajasol Real Ciencias, Tomás Carrió, analizaba el partido de la siguiente manera: “Partido muy duro contra un La Vila que se puso rápido arriba en el marcador, jugando en nuestro campo y dominando las formaciones fijas. Respondimos con un ensayo y con una defensa realmente sólida y agresiva. Pudimos haber terminado la primera parte arriba, pero varias entradas en la 22 rival terminaron sin puntos, lamentablemente. En los primeros 15’ de la segunda parte, La Vila fue claro dominador y marcó la diferencia que haría que se llevase el partido. La parte positiva fue el debut de Pablo Conradi y Rodrigo Borondo en casa. Hemos dado la cara los últimos 20’ y marcamos un muy buen ensayo con muchos jugadores de la casa en campo”.

Con esta derrota, el Real Ciencias ve complicadas sus opciones de clasificación para las semifinales de la Copa del Rey, a falta de una jornada frente a El Salvador, en la que no dependerá de sí mismo para terminar primero de grupo.