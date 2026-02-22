El Cajasol Real Ciencias Sevilla cae ante el Recoletas Burgos en el emotivo adiós de Coco Roldán (15-53)

Coco Roldán intenta avanzar con el balón en el partido de su despedida.

El Cajasol Real Ciencias Sevilla cerró la primera fase de la División de Honor con una derrota rotunda ante el Recoletas Burgos (15-53) en el Juan Arenas, en una mañana soleada marcada tanto por la jerarquía del líder como por la despedida de Coco Roldán, uno de los referentes del vestuario científico en las últimas seis temporadas.

El partido arrancó con ambición local. El conjunto dirigido por Tomás Carrió quiso imprimir ritmo desde el inicio, apoyándose en su delantera y buscando continuidad en campo rival. Hubo intención, fases largas y empuje, pero faltó precisión en los metros finales. Enfrente, el líder demostró por qué encabeza la clasificación: defensa ordenada, disciplina táctica y una capacidad quirúrgica para castigar cada error.

Así llegaron los primeros golpes. Canepa abrió el marcador en el minuto 8 tras un ataque bien hilvanado, con transformación de Mansilla. Apenas tres minutos después, Valentín Bustos amplió la ventaja y repitió en el 24’, consolidando un parcial que reflejaba la diferencia de eficacia. El Recoletas Burgos no necesitó demasiadas ocasiones para marcar territorio.

El Cajasol Real Ciencias Sevilla no se descompuso. Siguió trabajando, defendiendo con compromiso y creyendo en su plan. En el 31’, un touch maul bien ejecutado terminó con ensayo de Jay Davis, transformado por Coco Roldán, que vivía una jornada especial. Antes del descanso, el propio Coco aprovechó la indisciplina visitante para sumar tres puntos más y ajustar el marcador a 10-19 al paso por vestuarios.

Batalla constante

El choque era físico, con batalla constante en los puntos de encuentro y en las fases estáticas. Sin embargo, la sensación era clara: cada error local encontraba respuesta inmediata en el marcador.

En la segunda parte, el Recoletas Burgos salió decidido a asegurar el triunfo y mantener su posición en lo más alto de la tabla. Facundo López ensayó en el 51’ y Nico Rocaires amplió diferencias en el 57’, con Mansilla sumando desde el tee. El partido se inclinaba con claridad hacia los castellanos.

Aun así, el equipo sevillano ofreció minutos de orgullo. Empujado por su afición, presionó en campo contrario y logró una acción de calidad en el 60’: una jugada de lado a lado en la 22 visitante que culminó Ignacio Moreno sobre el banderín derecho para el 15-31 momentáneo.

Orgullo El conjunto científico compitió con carácter ante el líder, pero la pegada del Recoletas Burgos marcó diferencias en un partido especial por la despedida de Coco Roldán tras seis temporadas

Pero el líder no perdió el control. Su defensa, su lectura del ritmo y su variedad ofensiva terminaron por decantar definitivamente el encuentro. Un golpe de castigo de Mansilla en el 65’ abrió la recta final, en la que Kander Gómez y, de nuevo, Facundo López por partida doble cerraron el marcador hasta el definitivo 15-53.

Segunda fase

Al término del encuentro, Tomás Carrió analizó con franqueza lo ocurrido. Reconoció la eficacia rival en el primer tiempo y la falta de acierto propio en momentos clave, especialmente ante un equipo con múltiples variantes ofensivas y gran organización defensiva.

Más allá del resultado, la mañana dejó una imagen imborrable: la despedida de Coco Roldán. Capitán sin brazalete, referente dentro y fuera del campo, el apertura cerró su etapa como científico tras seis temporadas en las que fue símbolo del crecimiento competitivo del club. El homenaje de la afición y del vestuario puso emoción a una jornada que quedará marcada en la memoria colectiva.

Concluida la primera fase, el Cajasol Real Ciencias Sevilla afronta ahora un nuevo desafío. Queda encuadrado en el segundo grupo junto a Barça, El Salvador, Santboiana y Ordizia. Dos partidos se disputarán en el Juan Arenas y dos serán en tierras catalanas. Cada punto contará en una segunda fase de máxima igualdad, en la que evitar las dos últimas plazas será el gran objetivo para eludir el descenso a División de Honor Élite.

Empieza otra historia. Y el Real Ciencias la afrontará con la determinación de competir cada jornada como si fuera la última.