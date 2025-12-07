El Cajasol Real Ciencias suma su segunda victoria copera ante el Hernani (21-12)

El Cajasol Real Ciencias Sevilla sumó su segunda victoria en la Copa del Rey al derrotar al Hernani por 21-12 en un partido que se complicó en la segunda parte con la tarjeta roja que vio el primera línea Juan Carlos Sánchez nada más ingresar en el campo para relevar a toda la delantera que había puesto en escena Tomás Carrió en su alineación inicial. Los sevillanos arrancaron con un quince en el que figuraban muchos reservas y con el plan de juego de introducir a los titulares tras el descanso, pero esa decisión se quedó sin efecto por la expulsión por un placaje peligroso a juicio de Santoro.

El arranque del juego no pudo ser más positivo para el Cajasol Real Ciencias Sevilla, que dominaba con mucha superioridad en todas las melés y en la mayoría de las agrupaciones. Fruto de ello, llegaría el primer ensayo de castigo en el minuto 9 al considerar el árbitro que Hernani defendía con reiteradas faltas ante su manifiesta inferioridad en esas fases estáticas del juego. El cuadro local, por tanto, se ponía con un 7-0 muy pronto e iba a seguir dominando la situación pese a los intentos de los vascos por pasar a la zona de ataque.

Muy pronto llegaría la segunda marca científica. Concretamente, en el minuto 21, el apertura Agustín Galliano, que se marchó al final lesionado por un posible problema muscular, sorprendía a la defensa de Hernani para lograr el posado en una zona bastante centrada, lo que garantizaba también la transformación para que el marcador se fuera hasta el 14-0.

Y los movimientos en el marcador en ese primer periodo iban a concluir con una entrada del número 8, Samb, que no pudo ser detenido por ningún jugador del Hernani y ponía el marcador en un concluyente 21-0. El punto bonus estaba garantizado en ese momento, sobre todo porque el aire soplaba en contra incluso de los sevillanos y nada hacía prever lo que sucedería en la segunda mitad. Además, Hernani había perdido a dos titulares por lesión en un partido muy accidentado que iría sumando bajas por este motivo.

Pero la tendencia del juego varió en la segunda mitad. El equipo vasco logró romper por fin la excelente defensa científica y posó a través de Isabe para sumar su primera marca. Tomás Carrió introdujo entonces a su batería principal de delanteros para refrescar al equipo, pero todo comenzaría a torcerse con la tarjeta roja que vio Juan Carlos Sánchez nada más entrar en el campo por un placaje que Santoro estimó como peligroso. El Cajasol Real Ciencias Sevilla se quedaba con un jugador menos y encima encajaba inmediatamente su segundo ensayo en contra con mucha facilidad.

El marcador podía ponerse peligroso incluso, pero los sevillanos supieron aguantar a la perfección e incluso tuvieron algunas llegadas francas para haber sumado más puntos que no se concretaron en las diferentes fases ofensivas por diferentes errores cuando ya estaban cerca los ensayos. Al final, segundo triunfo del Cajasol Real Ciencias Sevilla en esta Copa del Rey que mezcla a los equipos de División de Honor con rivales como en el caso del propio Hernani, que militan en la segunda categoría del rugby nacional.