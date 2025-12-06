El Cajasol Sevilla BM Proin barre con nueve goles de Tito Díaz (36-27)

El Cajasol Sevilla BM Proin volvió a exhibir todo su potencial al imponerse al Contazara Zaragoza en El Paraguas por un contundente 36-27.

Los sevillanos marcaron las diferencias desde el principio con un contundente 4-0 y desde ese momento ya no permitieron que los maños, sus rivales en aquella promoción tan emocionante, pudieran acercarse siquiera en el marcador.

El equipo de Víctor Montesinos, pues, ejerció de nuevo de líder y tuvo a su último fichaje, el lateral izquierdo Tito Díaz, como su principal baluarte en el aspecto ofensivo, faceta en la que no había brillado hasta el momento el excelente jugador madrileño llegado desde el Bidasoa. Esta vez fue capaz de anotar nueve goles durante el encuentro para dirigir el ataque de los suyos.

Acta del partido. / M. G.

Aunque hubo alguna fase de emoción durante el primer periodo, cuando los maños se acercaron hasta un margen de tres goles de diferencia, en el descanso ya figuraba un 18-11 en el electrónico y eso es fiel indicativo de las diferencias que hubo en El Paraguas.

La fiesta en el recinto trianero fue continua ante el buen juego que demostraron los sevillanos durante todo el choque. Fue un balonmano espectacular en diferentes fases y esto comienza a ilusionar a todos los buenos aficionados a este deporte en la ciudad.