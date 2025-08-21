Carreras de Caballos de Sanlúcar 2025: El debutante José Gómez revienta las apuestas del Gran Premio

Sanlúcar despide los galopes de los purasangre con una excelsa jornada final de la 180 edición de las Carreras de Caballos. 46 caballos se correrían las arenas humedas para las cuatro carreras de un día señalado para los jockeys en el calendario, con el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar como gran atractivo por su valor deportivo y económico. Ricardo Souza, que venía intratable del primer ciclo, llegaba al día clave con una sola victoria en la semana, la del Gran Premio de Andalucía, buscando el de Sanlúcar para completar un triplete redondo de GP que lo elevaría al mejor jockey de la edición. Jaime Gelabert, Cristina Pérez, quien realizó una obra de arte en forma de carrera con Smooth Transition bajo el atardecer, o los Nicos, Valle y de Julian, buscarían seguir amargándole el ciclo al portugués y colocar su nombre en lo más alto del turf.

Para abrir boca, 12 caballos buscaban los 4.500 euros para el ganador del Caja Rural del Sur, una prueba de 1.600 metros con el favoritismo de míticos purasangre en Sanlúcar como Alphabetic, con la monta de Jaime Gelabert, o Big Bad Wolf, con Nico de Julián. Ebony Noir y Mrs Jennings salieron marcando un ritmo y formando una grupeta cabecera de cinco caballos, con los favoritos por detras. Sound of Victory fue el primero en lanzar el ataque en el sprint final, por la orilla, mientras Alphabetic tomó la cabeza con la amenaza de Big Bad Wolf para un gran mano a mano en los últimos 200 metros. Finalmente se llevó el duelo Nico de Julián, consiguiendo su primera victoria en la edición tras varios podiums. Baadir fue tercero, con Cristina Pérez.

Once caballos, tras una retirada, se disputaban el segundo premio de la tarde, Cruzcampo, con la misma distancia y los jockeys midiéndose en la previa del Gran Premio de Sanlúcar. Dirty Dozen y Fiji Gold compartían cabeza de carrera tras una salida tranquila, con los favoritos en el centro del pelotón controlando la prueba. El ritmo se incrementaba para que se quedaran los primeros caballos antes de los 500 metros finales, donde Bygrace fue el primero en moverse por la orilla, pero incapaz de superar a un Fiji Gold que resistía. Por arriba asomaron Tiora y Katalina para un sprint final que presagiaba otro ganador inédito en Sanlúcar. Sería el checo Janacek quien pasaría por ganadores, con Tiora, tras superar a la yegua montada por Adrián Martínez.

Diez caballos y los mejores jockeys del panorama se disponían a disputarse el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar que pone en juego un montante de 13.600 euros, 8.000 de ellos para el vencedor. Una prueba que se diferencia del restante por la mística que la rodea y por la importancia de dejar señalado el nombre en una de las pruebas de la temporada del turf. El hipódromo de Sanlúcar se estiraba hasta los 2.000 metros para dilucidar un ganador que opacaría todo los titulares. Jaime Gelabert se llevó este premio gordo en la pasada edición con Paternoster Square, buscando reeditarlo este 2025 con Gentleman Beauty. Vaclav Janacek, máximo favorito con Furioso, seguido de cerca de Ricardo Souza, que aspiraba al triplete de Grandes Premios con Dschingis Dream. El gentleman, Diego Sarabia, con Alrehb; Cristina Perez, con Mauro; o Nico Valle, con The Snaper, también en búsqueda de la gloria.

Pelotón agrupado y ritmo muy tranquilo de salida. Alpage y Southern Voyage fueron los que cogieron la cabeza, con Furioso muy cerca en lo más abajo de la playa. Mauro y Alrehb, más arriba, no perdían de vista la punta con deThe Snaper y Dschingis Dream más protegidos a la espera de los últimos 500 metros. Brutal cambio de ritmo Southern Voyage, con la monta del argentino Jose Gómez, que sorprendió a todos menos a Nico Valle, que puso The Snaper a la misma altura. El triunfo era cosa de dos y Valle contaba con más papeletas, pero la resistencia del caballo francés de la cuadra El Billetero reventó todas las apuestas, alzando a José Gómez y su Southern Voyage a lo más alto en una carrera decidida por una nariz. El pódium lo cerró Machu Pichu, con la monta de Nico de Julián, en un Gran Premio que ya es historia del Hipódromo de Sanlúcar por el triunfo de un debutante en las arenas finas.

Con la resaca del Gran Premio se disputó una atractiva prueba en lo económico, la Manzanilla Solear, con 9.350 euros en juego en disputa por diez caballos, tras bajarse dos de los inscritos. Carrera muy abierta en las apuestas que empezó liderando Smooth Transition, que buscaba emular lo realizado en la jornada del miércoles. Pelotón muy agrupado con todos los caballos en la pelea que se rompió con el ataque de All Is Fair y Max´s Thunder, batiéndose en un precioso sprint final que parecía ganado por el caballo de Janacek hasta que en los últimos metros fue pasada por Cristina Pérez. Así, la cántabra redondea un segundo ciclo donde fue la mejor con tres victorias, todas ellas para cerrar cada jornada.