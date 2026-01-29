Chattanooga será la base de España para asaltar el Mundial 2026

La selección española de fútbol ya tiene hogar para afrontar el gran reto del Mundial 2026, una cita histórica que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha elegido la ciudad de Chattanooga, en el Estado de Tennessee, como su campo base durante la primera fase del torneo, una decisión estratégica que conecta logística, rendimiento deportivo y simbolismo.

Situada a orillas del río Tennessee y a los pies de la icónica montaña Lookout, Chattanooga es la capital del condado de Hamilton y cuenta con una población cercana a los 190.000 habitantes. Una ciudad de tamaño medio, tranquila y bien comunicada, que se convertirá durante varias semanas en el epicentro del fútbol español y en la casa de la actual campeona de Europa.

El combinado nacional se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, un hotel moderno ubicado en pleno centro urbano y perfectamente preparado para las exigencias de un equipo de élite. Como centro de entrenamiento, España utilizará las instalaciones de la Baylor School, un complejo de alto rendimiento deportivo considerado entre los mejores de Estados Unidos. Estas instalaciones cuentan con todos los recursos necesarios para una selección que llega al torneo como número uno del ranking FIFA.

No será la primera vez que la Baylor School trabaje con clubes de primer nivel. Ya acogió en el pasado Mundial de Clubes al Auckland City FC, acumulando experiencia en la preparación de equipos profesionales en competiciones internacionales. Un entorno controlado y de máxima calidad que refuerza la apuesta de la RFEF por optimizar cada detalle en el camino hacia el título mundial.

Hoja de ruta

En lo estrictamente deportivo, la hoja de ruta de España ya está definida. La selección disputará sus dos primeros partidos del Mundial 2026 en Atlanta, frente a Cabo Verde el 15 de junio y contra Arabia Saudí el 21 de junio. El cierre de la fase de grupos llegará el 27 de junio en Guadalajara (México), donde el rival será la siempre exigente Uruguay. Todos los encuentros corresponden al Grupo H, definido tras el sorteo celebrado en Washington bajo la supervisión de FIFA.

A partir de ahí, el futuro de la selección española dependerá de su clasificación final. Las sedes de las rondas eliminatorias variarán en función de la posición obtenida en el grupo, en un Mundial que por primera vez contará con un formato ampliado y tres países anfitriones, lo que añade un componente logístico clave.

Más allá del fútbol, Chattanooga es una ciudad con un notable peso cultural en la historia de Estados Unidos. Es mundialmente conocida por la canción de 1941 “Chattanooga Choo Choo”, compuesta por Harry Warren y Mack Gordon e inmortalizada por la orquesta de Glenn Miller. Fue, además, la primera canción en la historia en recibir un disco de oro, un hito que conecta música, tradición y memoria colectiva.

Así, entre historia, innovación y alto rendimiento, España iniciará desde Tennessee su camino hacia el gran objetivo: conquistar por segunda vez el Mundial de fútbol y consolidar una era dorada que ya ha devuelto a la selección al centro del mapa futbolístico mundial.