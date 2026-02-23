Ciclistas de toda España completan en El Pedroso 90 km y 1.900 metros de desnivel en la novena Subida Cerro San Cristóbal, que abre la Copa de España de Maratón

Luis Ángel Maté y María Isabel Felipe se han colocado como los primeros líderes de la Copa de España de BTT Maratón tras sus victorias en la IX Maratón BTT Subida Cerro San Cristóbal celebrada en el municipio sevillano de El Pedroso La prueba se disputó este domingo en este municipio de la Sierra Norte de Sevilla, con salida y meta en el núcleo urbano y un recorrido que bordea el Parque Natural de la sierra. Los participantes superaron 90 kilómetros con 1.900 metros de desnivel acumulado, un desafío que exige resistencia en terreno protegido. La Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) destacó en su cuenta de X la exigencia de la ruta: «Los corredores afrontan 90 kilómetros y 1.900 metros de desnivel en El Pedroso».

El trazado aprovecha las subidas de la orografía local, por los límites del parque. La Federación dice que pruebas como esta ponen El Pedroso en el mapa del ciclismo de montaña andaluz. Durante la jornada, las calles del pueblo se llenaron de vecinos y visitantes, con bicicletas aparcadas frente a bares y tiendas.

La elección de salida y meta en el centro facilita que el ciclismo llegue al día a día del municipio. Comercios como hostales y talleres de bicis atendieron a corredores y acompañantes que pararon a comer o arreglar averías. En la comarca, donde el turismo deportivo crece, esta cita anual deja ventas extra en alojamientos y bares, aunque sea un día puntual.

El Parque Natural tiene rutas de BTT todo el año, pero los empresarios locales dicen que un evento así genera más movimiento en bares y tiendas que las campañas de turismo normales. El Ayuntamiento colabora en la logística, y la Federación publica calendarios en su web. Para dueños de negocios en El Pedroso y pueblos cercanos como Cazalla o Guillena, preparar paquetes para ciclistas en futuras ediciones dinamiza ventas sin grandes inversiones. Los hostales y talleres pueden ofrecer avituallamientos o reparaciones contactando con los organizadores y mirando el calendario de la Federación.

¿Cómo apuntarse a la próxima prueba de la Copa de España de Maratón?

Para la próxima, mira el calendario en la web de la RFEC, que abre inscripciones meses antes para categorías de maratón.

¿Qué rutas ciclistas hay en la Sierra Norte de Sevilla?

El Parque Natural ofrece trazados de BTT con desniveles similares; pruebas como esta sirven de referencia para amateurs.

¿Qué impacto tiene este evento en el turismo de El Pedroso?

Llena el centro de ciclistas y familias un día al año, con ventas extra en comercios; el Ayuntamiento lo usa para dar a conocer el pueblo como base para ciclistas en la comarca.