La Comunidad Valenciana conquista el CESA en San José de La Rinconada

La Comunidad Valenciana se proclamó campeona de España de Selecciones Autonómicas tras imponerse a Asturias en una final vibrante y cargada de emoción, resuelta por un ajustado 3-2. El encuentro puso el broche de oro a la XX edición del CESA Absoluto, celebrada durante todo el fin de semana en el Pabellón Municipal Fernando Martín de San José de La Rinconada (Sevilla).

El campeonato reunió a cerca de un centenar de deportistas pertenecientes a nueve selecciones autonómicas, que protagonizaron tres intensas jornadas de competición. La fase de grupos arrancó el viernes, el sábado se disputaron los cuartos de final y las semifinales, y el domingo quedó reservado para la gran final y los encuentros decisivos de la clasificación general. A lo largo del torneo se vivieron partidos muy igualados, finales ajustados y un excelente ambiente en las gradas, con un apoyo constante entre equipos que aportó colorido y intensidad a la competición.

Una final decidida en el último partido

La final entre la Comunidad Valenciana y Asturias cumplió con todas las expectativas y se decidió en el quinto y último enfrentamiento, tras más de tres horas de igualdad. El primer punto fue para el conjunto valenciano gracias al dobles mixto formado por Jaume Pérez y Elena Lorenzo, vencedores en cuatro sets ante Vicente Gázquez y Jana Villanueva (11-9, 11-10, 9-11 y 11-9).

El individual masculino amplió la ventaja valenciana, con Miguel Esteve imponiendo su ritmo frente a Iván Torre y cerrando el partido en tres sets (11-6, 11-5 y 11-8). Asturias reaccionó en el individual femenino, donde Laura Álvarez protagonizó una notable remontada ante Ana Ramírez para recortar distancias y situar el marcador global en 2-1.

La tensión aumentó en el dobles masculino, donde Asturias logró igualar la final tras una gran reacción de Gázquez y Adolfo López, que remontaron un partido que parecía decantado para los valencianos. Con el 2-2, todo quedó pendiente del dobles femenino. Claudia Leal y Elena Lorenzo resolvieron el duelo decisivo ante Laura Álvarez y Ruth Veiguela, cerrando el último set por 11-10 y desatando la celebración valenciana.

La competición concluyó con la entrega de medallas, en la que la Comunidad Valenciana levantó el trofeo de campeona del CESA Absoluto 2025, acompañada en el podio por Asturias, subcampeona, y por Andalucía, que se colgó el bronce.

Andalucía completa el podio

En el duelo por el tercer puesto, Andalucía se impuso con claridad a Madrid por 3-0, confirmando su regularidad a lo largo del torneo. Los tres puntos andaluces los consiguieron el dobles mixto, integrado por Jesús de Burgos y Rocío Martín, el individual masculino de Alejandro Pérez y el individual femenino de Cristina Teruel. El dobles masculino, compuesto por Jesús de Burgos y Alejandro Pérez, y el dobles femenino de Ángela Jiménez y Cristina Teruel no tuvieron necesidad de intervenir después del contundente 3-0 en el marcador.

Además, en los puestos de consolación, Canarias cerró la clasificación final con una victoria por 5-0 ante Melilla, poniendo fin a una edición marcada por la igualdad, la emoción y el gran ambiente deportivo vivido en San José de La Rinconada.