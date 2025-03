El Coto Córdoba rebaja el suflé del Caja 87 (72-86)

Sevilla/El suflé del Caja 87 se desinfló. El conjunto sevillano perdió un partido que tuvo controlado por momentos ante un Coto Córdoba que se impuso, en particular, merced a su efectividad en el último cuarto desde el triple y, en general, a su juego más tranquilo aprovechando los nervios de los locales, que cayeron por 72-86 encajando en los últimos 10 minutos 32 puntos. No jugaron ninguno de los dos fichajes cajistas, Isaiah Wyatt y Filip Butalovic, que vieron el encuentro desde el banquillo y por momentos creyeron, como los aficionados que se dieron cita en San Pablo, en una victoria que hubiera puesto al equipo en una posición muy ventajosa para encarar el tramo final de la fase regular.

Y es que al cuarto definitivo llegó ya tres puntos abajo el equipo de Eloy Ramírez (51-54), que no supo aprovechar los momentos en los que parecía que podía romper el encuentro a su favor como al inicio del tercer acto, cuando tuvo ocho puntos de renta tras un 2+1 de Bilalovic (44-36). Pero todo se empezó a torcer en ese momento con la aparición de Alberto Moreno, primero, y de los triples de Gadiliauskas, un pívot con rango de tiro que conectó dos seguidos para po ner el 48-52. Tres tiros libres fallados al final, uno de Franch y dos de Bertain, impidieron al cuadro sevillano llegar con el luminoso igualado a los 10 últimos minutos.

Y ahí no apareció la mejor versión del Caja 87 por mucho que un 3+1 de Serrano lo acercó (57-60), pero Del Pino contestó de inmediato. Otro triple de Egbuta (59-66) abrió brecha y llegaron los nervios al plantel sevillano. Y con los nervios,las prisas. Todavía estuvo unos minutos más el cuadro hispalense con el gancho (65-70) y con tiempo aún para remontar, pero los triples no entraban, Dedovic no aparecía, Baoko no entró en todo el cuarto tocado y Bilalovic no encontraba los espacios para lanzar. Así, el cuadro cajista no paraba de fallar y, al contrario, al Córdoba le entraba todo (5/8 en triples cuando hasta ese cuarto acumulaba un 5/17) y anotaba al contragolpe con comodidad para cerrar un encuentro que, por momentos, parecía controlado.

Y es que le costó al equipo sevillano tomarle el pulso al encuentro, pero de la mano de un acertado Bilalovic los de Eloy Ramírez fueron calentando motores. El croata sostenía a su equipo en ataque hasta que Rafa Santos clavó un triple para convertirse en el segundo jugador local en anotar tras cinco minutos de juego (8-9). Fue, además, el inicio de un parcial de 11-0 en el que Bertain se sumó a la fiesta en ataque, Baoko cerraba el aro con taponazos marca de la casa y Franch penetrando colocó el 18-9 con el que parecía que el encuentro sería un camino de rosas.

Nada más lejos de la realidad, porque se bajaron las persianas en ataque al cuadro hispalense, que entró en el juego rival de hacer del choque un correcalles y empezó a tomar malas selecciones de tiro y encadenar pérdidas que permitieron al conjunto visitante cerrar el primer cuarto con 18-17 y todo por decidir.

El encuentro se reanudó de la misma forma. No anotaba el Caja 87 y con Aboubacar haciendo daño en la pintura el parcial creció hasta el 0-15 para un 18-24 que Eloy Ramírez quiso parar con un tiempo muerto. Dedovic cortó la sangría desde la personal y el cuadro hispalense se puso el mono de faena en defensa para no conceder tiros liberados y correr bien en el balance defensivo para evitar contragolpes fáciles y todo se igualó. Lo mismo Orozco metía un triple para Córdoba que respondía Bilalovic para empatar el choque (30-30).

En los instantes finales del segundo cuarto el plantel hispalense no permitió al rival anotar y pudo irse al descanso con una pequeña renta (36-31) que pudo ser mayor si Baoko hubiese podido finalizar un alley oop casi sobre la bocina. En lugar de dos puntos fáciles fue objeto de esas típicas faltas que son más antideportivas que muchas que se pitan porque el único objetivo es impedir anotar una canasta fácil y el interior cajista, para colmo, no pudo lanzar los tiros libres lesionado. El joven portugués Hugo Silva perdió la oportunidad de estrenarse y falló los dos lanzamientos desde la personal y Córdoba incluso metió un lejano triple antes del intermedio, aunque por fortuna fue fuera del tiempo reglamentario.

Veinte miutos de control que el conjunto sevillano perdió pese a que tuvo un +8 en la reanudación (44-36). Pero el suflé del Caja 87 se desinfló cuando miraba con ambición arriba en la clasificación. Todavía está bien posicionado en puestos de play off, pero la liga está muy igualada y dura en la que todo está en un puño. Primera derrota en casa en la era de Eloy Ramírez al frente del equipo, pero una oportunidad más de la que aprender cara al futuro, porque los objetivos siguen muy vivos.