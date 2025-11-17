Cristóbal Vargas, campeón de España de 400 libres en natación

El nadador nazareno Cristóbal Vargas considera que ha dado "un pasito más hacia el futuro" al imponerse en los 400 metros libres del Campeonato de España de piscina corta celebrado este fin de semana en Barcelona, ya que este resultado le "va a dar confianza para el Europeo" de Lublin (Polonia).

La ciudad polaca albergará entre los próximos 2 y 7 de diciembre el campeonato continental, para el que Vargas "ya estaba clasificado en los 1.500 libres y los 400 estilos, pero hacer la mínima" en una tercera prueba es la demostración de que puede "nadar al nivel que exige la federación".

"Iré mucho más confiado, mucho más tranquilo y con muchas más ganas de nadar este principio de diciembre. En este campeonato me he hecho mis mejores marcas nacionales de 18 años. Son mis primeras mejores marcas nacionales y la verdad es que muy contento", ha añadido el deportista del CN Dos Hermanas en declaraciones a Efe.

Cristóbal Vargas cree que estos resultados "demuestran que todo el esfuerzo y todos los sacrificios merecen la pena" y le dejan "muy buen sabor de boca para empezar la temporada", en la que "el Europeo es sólo la primera" de las "muchas competiciones que quedan por delante para ir mejorando".