Un deportista ucraniano, descalificado de los Juegos de Invierno por usar un casco que homenajea a víctimas de la guerra

Vladyslav Heraskevych, con el 'Casco de la Memoria' que incluye imágenes de deprotistas ucranianos muertos desde el inicio de la guerra en 2022

El piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych fue descalificado este jueves de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 por el Comité Olímpico Internacional tras rechazar la petición de no utilizar su casco que rendía homenaje a los deportistas ucranianos fallecidos en la guerra con Rusia. La decisión se produjo apenas 75 minutos antes del inicio de la competición masculina, cuando la presidenta del COI, Kirsty Coventry, mantuvo una reunión privada con el atleta sin lograr un acuerdo.

El deportista se negó a aceptar el compromiso propuesto por las autoridades olímpicas, manteniéndose firme en su decisión de competir con el casco que incluía fotografías de atletas ucranianos muertos a causa del conflicto bélico iniciado hace casi cuatro años. "Es difícil de decir o expresar con palabras. Es un vacío", manifestó Heraskevych tras conocer su descalificación, mientras que Coventry admitió haber tomado la decisión "con pesar".

El organismo olímpico defendió su postura en un comunicado oficial, señalando que "lo importante en este caso no es el mensaje, sino cómo quería expresarlo". La presidenta del COI afirmó: "Es un mensaje de memoria y nadie está en desacuerdo con eso", subrayando que se celebraron múltiples intercambios y reuniones presenciales para buscar una solución alternativa que permitiera al deportista participar en la competición.

La respuesta del deportista ucraniano

A través de su cuenta de Instagram, Heraskevych criticó duramente la actuación del COI y rechazó cualquier responsabilidad en la controversia generada. "Nunca quise un escándalo con el COI, ni lo causé. El COI lo creó con su interpretación del reglamento, que muchos consideran discriminatoria", expresó el piloto de skeleton en su publicación.

El atleta ucraniano también reconoció que, si bien el caso ha permitido visibilizar la situación de los deportistas ucranianos asesinados, el "propio escándalo desvía enormemente la atención de las propias competiciones y de los atletas que participan en ellas". Por ello, planteó una serie de condiciones para resolver el conflicto.

Las tres condiciones para competir

Heraskevych estableció tres requisitos específicos para poner fin al conflicto y poder participar en Milano Cortina 2026. En primer lugar, solicitó "levantar la prohibición del uso del 'Casco de la Memoria'". Como segunda condición, exigió que se disculpara "la presión ejercida sobre mí en los últimos días".

Finalmente, como tercera petición, el deportista demandó que, "como muestra de solidaridad con el deporte ucraniano", se proporcionaran "generadores eléctricos a las instalaciones deportivas ucranianas que sufren bombardeos diarios". El piloto indicó que esperaba una respuesta antes del inicio de las competiciones de skeleton, momento en el que su participación en los Juegos quedó definitivamente cancelada al no llegar a ningún acuerdo con el COI.