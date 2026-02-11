El esquiador Sturla Holm confiesa una infidelidad tras ganar una medalla olímpica en Milán: "Es la peor semana de mi vida"

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid protagonizó una de las confesiones más impactantes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 al revelar públicamente, justo después de conquistar la medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros combinada de esquí de fondo y tiro con rifle, que había sido infiel a su pareja. El deportista, visiblemente emocionado y con la voz quebrada durante su intervención ante las cámaras de la cadena noruega NRK, aseguró haber vivido los días más duros de su existencia.

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y la engañé", declaró el esquiador entre lágrimas. El campeón olímpico de relevos en Pekín 2022 explicó que "la peor semana de mi vida" había transcurrido desde que confesó la infidelidad a su novia, a quien describió como "una medalla de oro olímpica en mi vida personal". Laegreid fue visto abrazándose con compañeros tras finalizar la competición, evidenciando su estado emocional.

El deportista noruego justificó su decisión de hacer pública la confesión en rueda de prensa posterior: "Hoy he tomado la decisión de contarle al mundo lo que hice, para que quizá, quizá, haya una posibilidad de que ella vea lo que realmente significa para mí". Laegreid reconoció que su intervención podría considerarse como un "suicidio social", aunque confía en que este gesto extremo demuestre la intensidad de sus sentimientos. "Seguro que ahora mucha gente me ve con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella", subrayó el atleta, quien admitió asumir las consecuencias de sus actos.

El deporte en segundo plano durante la competición

"El deporte ha pasado a un segundo plano en los últimos días. Ojalá pudiera compartir esto con ella", expresó Laegreid, reconociendo que mentalmente no se encontraba concentrado durante la prueba. El biatleta se disculpó con su compatriota Johan Olav Botn, quien conquistó el oro en su debut olímpico: "Espero no haberle arruinado el día a Johan. Quizá fue muy egoísta por mi parte dar esa entrevista".

Resultados de la prueba de biatlón de 20 kilómetros

Johan Olav Botn se proclamó campeón olímpico con un tiempo de 51:31,5 minutos tras disparar a la perfección y superar al favorito francés Eric Perrot, quien falló un tiro y terminó con la medalla de plata a 14,8 segundos del noruego. Por su parte, Laegreid falló un solo blanco durante la carrera y finalizó a 48,3 segundos del ganador, lo que le permitió subir al tercer escalón del podio. "No estoy muy seguro de lo que intento decir con esto ahora", confesó el medallista de bronce, quien admitió no estar presente mentalmente en la competición.