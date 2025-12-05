España jugará ante Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde la fase de grupos del Mundial 2026

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe el primer Premio FIFA de la Paz de manos de Giani Infantino.

La selección española de fútbol ya conoce sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: serán Uruguay, Arabia Saudí y xxxxx dentro del Grupo H, según el sorteo realizado esta tarde en el Centro Kennedy de Washington. La bola de España, como cabeza de serie, estaba incluida en el bombo 1 junto a las selecciones de los tres anfitriones, además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

Las cuatro selecciones del Grupo H jugarán sus partidos en las sedes estadounidenses de Miami, Atlanta y Houston, y la mexicana de Guadalajara. El calendario final del torneo, con detalles de estadios y horarios, de dará a conocer este sábado.

La configuración de los grupos es la siguiente:

Grupo A: México, República de Corea, Sudáfrica y Repesca europea D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Repesca europea A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repesca europea B (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo).

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repesca europea C (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Repesca internacional grupo 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repesca internacional grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Antes de la extracción de las bolas, el presidente de EEUU, Donald Trump, fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

En paralelo al sorteo, hubo un espectáculo con los artistas Andrea Bocelli, Lauryn Hill, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, presentado por la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez.