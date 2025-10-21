Las fotos del Barcelona-Olympiacos

El Barcelona goleó con tres tantos de Fermín al Olympiacos por 6-1
Fermín López firmó este martes su primer triplete como profesional y, de este modo, lideró la goleada (6-1) del Barcelona frente al Olympiacos en la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en la que también marcaron Lamine Yamal, de penalti, y Marcus Rashford, por partida doble.
El Barça sufrió para superar la presión del conjunto griego en la primera mitad, pero se mostró más efectivo en ataque y se marchó al descanso con dos goles de ventaja, ambos obra de Fermín López en sendos disparos desde el interior del área (min.7 y min.39).
El Olympiacos recortó distancias en un penalti por mano de Eric que definió El Kaabi (min.50), pero se quedó en inferioridad numérica por la expulsión del argentino Hezze (min.57) y Lamine Yamal marcó el 3-1 (min.68) en un penalti forzado por Rashford, que anotó a renglón seguido el 4-1 (min.74). Fermín (min.76) y el propio Rashford (min.79) ampliaron la goleada en el tramo final.
