Suspendida la circulación de trenes entre Arahal y Marchena por riesgo de caída de un muro
Lamine Yamal remata en una postura acrobática para anotar el tercer gol del Barcelona.
Lamine Yamal remata en una postura acrobática para anotar el tercer gol del Barcelona. / Alejandro García | Efe

Las fotos del Barcelona-Oviedo

Los azulgranas mantienen el liderato tras derrotar al colista por 3-0 con todos los goles en la segunda mitad

Después de una espesa primera mitad, en la que el Oviedo, con su intensidad, maniató a los azulgranas, los de Hansi Flick reaccionaron a lo grande en la segunda, en la que marcaron tres goles para recuperar el liderato liguero (3-0).

Dos errores defensivos del Oviedo en cinco minutos encarrilaron la victoria local. El 1-0 llegó tras una presión de Lamine y un remate cruzado de Olmo (min. 52), el 2-0 tras un error de David Costas que aprovechó Raphinha con una 'delicatessen' de vaselina en el 57.

Lamine Yamal, con un espectacular remate, cerró el partido (3-0) en el minuto 73. Flick acabó reservando a sus mejores jugadores con vistas al encuentro del próximo miércoles ante el Copenhague, en el que el Barça se juega la posibilidad de acabar entre los primeros ocho clasificados en la primera fase de la Champions.

