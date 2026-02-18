Las fotos del Benfica-Real Madrid

Un gol de Vinicius dio la victoria este martes al Real Madrid en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones contra el Benfica (0-1), marcado por la tensión y con el que los blancos se resarcieron de la derrota en Lisboa en la primera fase.
En el minuto 50, Vini Jr. selló el marcador con un golazo e inmediatamente después el partido se vio sumergido en un caos que acabó con el árbitro parando el juego al activar el protocolo contra el racismo, después de que el delantero brasileño le dijera que había recibido un insulto racista del jugador del Benfica Prestianni.
Antes del pitido final, José Mourinho fue expulsado del banquillo y no podrá sentarse la próxima semana en el Bernabeu.
1/251Las fotos del Benfica-Real Madrid
