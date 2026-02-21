Las fotos de la derrota del Real Madrid contra Osasuna

Vinícius se encara con el central local Herrando ante la cara de extrañeza de éste.

Un gol de Raúl García en el minuto 90, anulado por el colegiado por fuera de juego y concedido desde el VAR, dio el triunfo ante Osasuna y asestó la primera derrota en LaLiga EA Sports de Álvaro Arbeloa, cuando el partido se encaminaba al empate con los tantos de Ante Budimir de penalti y Vinícius.

Osasuna cortó la racha victoriosa de Arbeloa, que cedió sus primeros puntos ligueros como técnico madridista tras cinco triunfos consecutivos y puede perder el liderato con el Barcelona. Una acción discutida, señalada desde el VAR, por un pisotón de Thibaut Courtois sobre Budimir, dio paso al primer tanto local a los 38 minutos.

El Real Madrid igualó el partido tras un tanto anulado a Kylian Mbappé, en una jugada de Fede Valverde que remató Vinícius en boca de gol a los 73 minutos, pero acabó derrotado con el tanto de Raúl García cundo buscaba la remontada.