Un gol de Raúl García en el minuto 90, anulado por el colegiado por fuera de juego y concedido desde el VAR, dio el triunfo ante Osasuna y asestó la primera derrota en LaLiga EA Sports de Álvaro Arbeloa, cuando el partido se encaminaba al empate con los tantos de Ante Budimir de penalti y Vinícius.
Osasuna cortó la racha victoriosa de Arbeloa, que cedió sus primeros puntos ligueros como técnico madridista tras cinco triunfos consecutivos y puede perder el liderato con el Barcelona. Una acción discutida, señalada desde el VAR, por un pisotón de Thibaut Courtois sobre Budimir, dio paso al primer tanto local a los 38 minutos.
El Real Madrid igualó el partido tras un tanto anulado a Kylian Mbappé, en una jugada de Fede Valverde que remató Vinícius en boca de gol a los 73 minutos, pero acabó derrotado con el tanto de Raúl García cundo buscaba la remontada.
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra Osasuna
