Las fotos del España-Islandia de fútbol femenino

España cumplió en su primer partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 con un brillante triunfo contra Islandia, que evitó una goleada mayor con una gran actuación de Cecilia Rúnarsdóttir y el aguante de su muro defensivo, que fue tumbado por Claudia Pina, con un doblete, y Edna Imade para darle a la selección sus tres primeros puntos.
Con esta primera victoria, España se coloca segunda del Grupo A3 empatada a tres puntos con Inglaterra, que goleó a Ucrania (1-6) y contra quien luchará por ser primera de grupo si las islandesas y ucranianas no dan la sorpresa.
