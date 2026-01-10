Las fotos de la exhibición entre Alcaraz y Sinner

Exhibición sin la presión de la competición entre los dos mejores tenistas del momento, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que se enfrentaron en Corea del Sur en un ambiente distendido y espectacular. El español se impuso por 7-5 y 7-6(6) en el Inspire Arena de Incheon, en un duelo marcado por el buen humor, los golpes de repertorio y la cercanía con un público entregado. El marcador pasó a un segundo plano en una puesta en escena pensada para el disfrute de los aficionados y para afinar sensaciones, con el objetivo principal de evitar riesgos físicos antes del inicio oficial de la temporada.