Las fotos de la exhibición de España en Turquía

La salida más compleja de España camino del sueño del Mundial 2026 la solventó con un recital histórico en Konya, minimizando a Turquía con un recital futbolístico que le otorga el liderato del Grupo E y encarrila el pase con triplete de Mikel Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres.
Concienciada de que era el partido clave para la clasificación directa al Mundial 2026, torneo señalado en rojo por una generación que se ha empeñado en hacer historia, España se puso su mejor traje. Ya había demostrado en la Eurocopa 2024, ante la anfitriona Alemania, que no hay ambiente que le intimide. No lo conseguiría Turquía, que sacó el partido de Estambul y lo trasladó a Konya buscando una mayor presión ambiental.
1/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
2/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
3/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
4/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
5/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
6/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
7/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
8/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
9/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
10/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
11/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
12/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
13/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
14/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
15/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
16/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
17/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
18/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
19/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
20/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
21/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
22/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
23/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
24/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
25/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
26/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
27/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
28/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
29/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Ángel Martínez | RFEF
30/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
31/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
32/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
33/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
34/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
35/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
36/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
37/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
38/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
39/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
40/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
41/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
42/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
43/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
44/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
45/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
46/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
47/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
48/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
49/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
50/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
51/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
52/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
53/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
54/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
55/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
56/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
57/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
58/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
59/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
60/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
61/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
62/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
63/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
64/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
65/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
66/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
67/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
68/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
69/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
70/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
71/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
72/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
73/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
74/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
75/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
76/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
77/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
78/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
79/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
80/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
81/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
82/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
83/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe
84/84Las fotos de la exhibición de España en Turquía/Erdem Sahin | Efe