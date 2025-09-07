Mikel Merino saluda a sus aficionados tras su exhibición goleadora.
Mikel Merino saluda a sus aficionados tras su exhibición goleadora.

Las fotos de la exhibición de España en Turquía

Set y partido: recital de la selección española (0-6)

Redacción Deportes

Konya (Turquía), 07 de septiembre 2025 - 23:57

La salida más compleja de España camino del sueño del Mundial 2026 la solventó con un recital histórico en Konya, minimizando a Turquía con un recital futbolístico que le otorga el liderato del Grupo E y encarrila el pase con triplete de Mikel Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres.

Concienciada de que era el partido clave para la clasificación directa al Mundial 2026, torneo señalado en rojo por una generación que se ha empeñado en hacer historia, España se puso su mejor traje. Ya había demostrado en la Eurocopa 2024, ante la anfitriona Alemania, que no hay ambiente que le intimide. No lo conseguiría Turquía, que sacó el partido de Estambul y lo trasladó a Konya buscando una mayor presión ambiental.

