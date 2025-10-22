Semana Santa 2026
Courtois, el héroe del triunfo madridista, agarra un balón ante Militao.
Courtois, el héroe del triunfo madridista, agarra un balón ante Militao. / AFP7 | Europa Press

Las fotos del Real Madrid-Juventus

Courtois y Bellingham mantienen el pleno de un Real Madrid que sufrió (1-0)

Un gol de Jude Bellingham en el minuto 57 como respuesta a la ocasión más clara de la Juventus en el partido que salvo Thibaut Courtois, dio la victoria al Real Madrid (1-0), en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu que hace que los de Xabi Alonso continúen con el pleno de victorias en la fase Liga de la 'Champions', con nueve puntos de nueve posibles.

La Juventus, en botas de Openda, tuvo el empate en el minuto 86, pero Asencio se tiró al césped a cortar el disparo dentro del área en la que fue su última acción sobre el terreno de juego, ya que fue sustituido con molestias musculares.

Las fotos del Real Madrid-Juventus
1/436 Las fotos del Real Madrid-Juventus / Sergio Pérez | Efe
