Arbeloa aplaude a los aficionados con gesto serio tras su primer triunfo como entrenador madridista.
Arbeloa aplaude a los aficionados con gesto serio tras su primer triunfo como entrenador madridista. / AFP7 | Europa Press

Las fotos del Real Madrid-Levante

Triunfo en el caos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-0)

El Real Madrid se impuso este sábado al Levante (2-0) gracias a los goles del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 58, y de Raúl Asencio, de cabeza en el 66, en un partido marcado por los pitos que recibió el conjunto blanco por parte de su afición.

Los malos resultados recientes fueron el detonante del enfado, tras perder en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) y ser eliminado en octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete (3-2) en un lapso de ocho días en los que, además, Álvaro Arbeloa tomó el relevo en el banquillo tras la marcha de Xabi Alonso.

