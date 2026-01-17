Las fotos del Real Madrid-Levante

El Real Madrid se impuso este sábado al Levante (2-0) gracias a los goles del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 58, y de Raúl Asencio, de cabeza en el 66, en un partido marcado por los pitos que recibió el conjunto blanco por parte de su afición.
Los malos resultados recientes fueron el detonante del enfado, tras perder en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) y ser eliminado en octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete (3-2) en un lapso de ocho días en los que, además, Álvaro Arbeloa tomó el relevo en el banquillo tras la marcha de Xabi Alonso.
1/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
2/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
3/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
4/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
5/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
6/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
7/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
8/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
9/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
10/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
11/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
12/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
13/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
14/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
15/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
16/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
17/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
18/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
19/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
20/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
21/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
22/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
23/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
24/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
25/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
26/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
27/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
28/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
29/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
30/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
31/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
32/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
33/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
34/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
35/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
36/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
37/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
38/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
39/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
40/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
41/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
42/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
43/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
44/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
45/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
46/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
47/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
48/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
49/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
50/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
51/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
52/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
53/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
54/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
55/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
56/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
57/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
58/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
59/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
60/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
61/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
62/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
63/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
64/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
65/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
66/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
67/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
68/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
69/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
70/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
71/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
72/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
73/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
74/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
75/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
76/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
77/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
78/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
79/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
80/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
81/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
82/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
83/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
84/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
85/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
86/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
87/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
88/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
89/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
90/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
91/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
92/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
93/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
94/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
95/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
96/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
97/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
98/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
99/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
100/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
101/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
102/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
103/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
104/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
105/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
106/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
107/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
108/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
109/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
110/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
111/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
112/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
113/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
114/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
115/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
116/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
117/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
118/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
119/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
120/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
121/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
122/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
123/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
124/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
125/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
126/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
127/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
128/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
129/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
130/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
131/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
132/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
133/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
134/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
135/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
136/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
137/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
138/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
139/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
140/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
141/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
142/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
143/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
144/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
145/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
146/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
147/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
148/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
149/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
150/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
151/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
152/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
153/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
154/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
155/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
156/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
157/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
158/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
159/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
160/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
161/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
162/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
163/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
164/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
165/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
166/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
167/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
168/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
169/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
170/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
171/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
172/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
173/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
174/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
175/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
176/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
177/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
178/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
179/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
180/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
181/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
182/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
183/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
184/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
185/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
186/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
187/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
188/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
189/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
190/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
191/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
192/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
193/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
194/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
195/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
196/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
197/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
198/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
199/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
200/533Las fotos del Real Madrid-Levante/AFP 7 | Europa Press
201/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
202/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
203/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
204/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
205/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
206/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
207/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
208/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
209/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
210/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
211/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
212/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
213/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
214/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
215/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
216/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
217/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
218/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
219/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
220/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
221/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
222/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
223/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
224/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
225/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
226/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
227/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
228/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
229/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
230/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
231/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
232/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
233/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
234/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
235/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
236/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
237/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
238/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
239/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
240/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
241/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
242/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
243/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
244/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
245/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
246/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
247/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
248/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
249/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
250/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
251/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
252/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
253/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
254/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
255/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
256/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
257/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
258/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
259/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
260/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
261/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
262/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
263/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
264/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
265/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
266/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
267/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
268/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
269/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
270/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
271/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
272/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
273/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Fernando Villar | Efe
274/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
275/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
276/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
277/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
278/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
279/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
280/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
281/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
282/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
283/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
284/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
285/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
286/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
287/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
288/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
289/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
290/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
291/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
292/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
293/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
294/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
295/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
296/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
297/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
298/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
299/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
300/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
301/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
302/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
303/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
304/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
305/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
306/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
307/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
308/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe
309/533Las fotos del Real Madrid-Levante/Javier Lizón | Efe