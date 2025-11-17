Las fotos de la selección española en Sevilla

La selección española ya se encuentra en Sevilla para preparar el partido de este martes contra Turquía en el que debe sellar matemáticamente su clasificación para el Mundial de 2026. Esta tarde se ejercitará a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Sevilla.
