Las fotos de la selección española en Sevilla

Luis de la Fuente sonríe durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en el Estadio de la Cartuja.

La selección española ya se encuentra en Sevilla para preparar el partido de este martes contra Turquía en el que debe sellar matemáticamente su clasificación para el Mundial de 2026. Esta tarde se ejercitará a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Sevilla.