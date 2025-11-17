SUCESOS
Una conductora atropella en Sevilla a un hombre y circula con el cadáver atrapado
Luis de la Fuente sonríe durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en el Estadio de la Cartuja.
Luis de la Fuente sonríe durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en el Estadio de la Cartuja. / Ángel Martínez | RFEF

Las fotos de la selección española en Sevilla

De la Fuente: "Somos los primeros del mundo y queremos seguir siéndolo"

Fabián admite que le "gustaría acabar su carrera en el Betis"

La selección española ya se encuentra en Sevilla para preparar el partido de este martes contra Turquía en el que debe sellar matemáticamente su clasificación para el Mundial de 2026. Esta tarde se ejercitará a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Sevilla.

Las fotos de la selección española en Sevilla
1/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
2/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
3/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
4/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
5/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
6/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
7/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
8/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
9/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
10/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
11/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
12/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
13/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
14/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
15/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
16/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
17/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
18/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
19/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
20/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Julio Muñoz | Efe
21/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Ángel Martínez | RFEF
22/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Ángel Martínez | RFEF
23/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Ángel Martínez | RFEF
24/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Ángel Martínez | RFEF
25/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Ángel Martínez | RFEF
26/26 Las fotos de la selección española en Sevilla / Ángel Martínez | RFEF

