Fabián admite que le "gustaría acabar su carrera en el Betis"

La Selección Española de Luis de la Fuente disputa este martes en el Estadio de La Cartuja (actual casa del Real Betis Balompié) su último partido de clasificación para la Copa del Mundo ante Turquía en un partido que tendrá un sabor especial para los aficionados verdiblancos que se desplacen al estadio. No sólo porque hay muchas posibilidades de que Pablo Fornals vuelva a disputar minutos oficiales con el combinado nacional y lo haga delante de sus aficionados, sino porque también estará alguien especial para todo el beticismo como es Fabián Ruiz. El de Los Palacios y Villafranca ha hablado en rueda de prensa previa junto al seleccionador y ha vuelto a dejar una pincelada de su sentimiento por el Betis y un mensaje claro respecto a su futuro.

"La verdad es que para mí es una alegría inmensa poder volver a mi tierra, a Sevilla. Ojalá que mañana haya mucha gente allí celebrando y apoyando. La verdad es que tenemos ganas de poder celebrar una clasificación al Mundial con toda la gente. Siempre nos han apoyado muchísimo. Estoy muy contento de venir aquí y ver muchos escudos del Betis. No me escondo, siempre lo he dicho, soy bético y la verdad que para mí es una alegría. Me gustaría poder volver algún día, no sé cuando. Pero sí que me gustaría acabar mi carrera en mi casa, en mi equipo", comentaba el de Los Palacios al respecto.

Fabián celebra su gol en la final del Europeo. / Alessio Marini / Efe

Fabián termina contrato en 2027

La realidad es que a día de hoy el Betis no puede afrontar un traspaso de un futbolista de talla mundial como el palaciego, campeón de Champions, de Europa, y que apunta a hacer un buen papel en la Copa del Mundo del verano de 2026. Es por eso que todas las miradas están puestas en ese verano del año 2027, cuando terminaría contrato con el PSG y la parte de pagar traspaso por sus servicios quedaría completamente solucionada. Además, si la voluntad del andaluz es volver al Villamarín, lo normal es que salarialmente tampoco pusiese demasiadas trabas sabiendo las circunstancias económicas a día de hoy de los verdiblancos (aunque podrían cambiar para esa época).

También se mira con optimismo a esa fecha ya que ninguna de las partes quiere que suceda como en el caso Dani Ceballos, quien pudo llegar gratis a Heliópolis y al renovar, se complicó de sobremanera su firma como se ha podido ver en las ventanas de traspasos posteriores.

Fabián celebra con el técnico verdiblanco, Quique Setién, un gol ante el Levante. / Julio Muñoz

Fabián, una pieza clave con España

"Es muy difícil hacer lo que hace el míster. Sólo poder seleccionar a 26 jugadores de la cantidad de jugadores que podrían estar aquí. Hay muchos españoles muy buenos que no están aquí. Hay que estar al máximo nivel en tu club. Estoy deseando jugar en casa y eso requiere ganar mañana y poder estar en el Mundial. Espero que Luis me lleve. Sería un sueño. El anterior no pude jugarlo, pero espero que en el 2026 se pueda lograr", comentaba sobre el trabajo de Luis de la Fuente y la ilusión que le hace el partido de este martes.

"Me siento igual de cómodo. Tengo dos entrenadores a los que le gusta tener mucho la pelota y tener libertad en el centro del campo y poder sumarme al ataque. Son dos entrenadores similares que me vienen muy bien", cerraba.