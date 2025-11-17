Radar Betis semana 14: Así les fue a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el octavo fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

En los últimos días ha habido cambio de figuras en los banquillos de dos equipos que van realmente mal en la temporada en LaLiga Hypermotion como son Huesca y Mirandés, destacando sobre todo la llegada del exsevillista Jesús Galván al banquillo del combinado de Miranda de Ebro. Con esto se esperaba que las situaciones de Ismael Barea, Gonzalo Petit y Sergio Arribas tornase radicalmente, pero no ha sido el caso al menos en esta primera jornada.

Gonzalo Petit en el partido de Copa del Rey con el Mirandés / CDM

Participación nula para el uruguayo

Petit entró en el minuto 75 y las sensaciones que emana su partido son las mismas que si no se hubiese calzado las botas. Cuatro toques de balón y cero oportunidades importantes para evitar una nueva derrota de su equipo. En este caso no se cumplió la premisa de, 'a entrenador nuevo, victoria segura'. Este es un caso a seguir muy de cerca, ya que como reveló Diario de Sevilla, en el Betis no están para nada contentos con la situación del uruguayo y el hecho de recuperarlo en el mercado de enero está presente si todo sigue así. Además, tampoco están para nada felices con la situación de Iker Losada, que ha jugado poco más de media hora en liga hasta hoy. El gallego junto a Nobel Mendy han tenido descanso esta semana por el parón FIFA, al igual que Ismael Barea y Sergio Arribas (este último con el Huesca), que no gozaron de un minuto.

Guilherme Fernandes no pudo evitar la derrota de la UD Las Palmas. Como siempre, la parada del meta luso es una apuesta segura en los partidos del Valladolid. Hizo tres, y dos de ellas de mucho mérito a tiros desde dentro del área. Los próximos partidos son los siguientes: