El Fundación Cajasol Andalucía busca la sexta seguida ante un Tenerife que llega en alza

El voleibol vuelve a citarse este sábado en Dos Hermanas con aroma a partido grande. El Fundación Cajasol Andalucía recibe al CV Tenerife Libby’s La Laguna (18:00 horas, pabellón Francisco de Dios Jiménez) en la decimonovena jornada de la Liga Iberdrola, con un objetivo muy claro: sumar la sexta victoria consecutiva y seguir apretando la cabeza de la clasificación cuando la fase regular entra en su tramo decisivo.

El equipo que dirige Ricardo Torronteras atraviesa el mejor momento de la temporada. Las nazarenas encadenan cinco triunfos en la liga y vienen de dar un golpe de autoridad en la pista del vigente campeón, el CV Heidelberg, al imponerse por 1-3 en el Miguel Solaesa. Tres puntos de peso que las consolidan en la tercera posición, a sólo uno del conjunto insular y a tres del liderato, que ostenta el Avarca de Menorca.

La dinámica no es fruto de la casualidad. A la solidez mostrada en la competición doméstica se suman las tres victorias logradas en la Copa de la Reina, que desembocaron en el primer título nacional del Club Voleibol Esquimo. El grupo ha ganado confianza, profundidad de banquillo y, sobre todo, convicción en los momentos calientes de los partidos. Esa madurez competitiva es la que ahora pretende trasladar a un final de liga regular en el que cada punto puede marcar el cruce de cuartos.

El rendimiento individual también acompaña. La estadounidense Jada Burse ha sido incluida por tercera jornada consecutiva en el septeto ideal que elabora la Real Federación Española de Voleibol. A su lado, nombres como Louise Sansó, Maguilaura Frías o Bianca Polo han aparecido entre las más destacadas de las últimas semanas. No es sólo una cuestión de talento, sino de regularidad y compromiso colectivo.

Examen El Fundación Cajasol Andalucía recibe al CV Tenerife Libby’s La Laguna en la jornada 19 con la ambición de prolongar su racha y afianzarse en la zona alta antes de los play off

Enfrente estará un CV Tenerife Libby’s La Laguna que llega con argumentos y necesidad. El conjunto tinerfeño ha sumado tres victorias en los últimos cinco encuentros, nueve puntos que le han permitido escalar hasta la octava posición con 23 puntos, apenas dos por encima de los puestos de descenso que marca el Arenal Emevé y con el CV Alcobendas prácticamente descolgado. La reciente victoria por 3-0 frente al líder en el pabellón Pablos Abril ha reforzado su moral y sus aspiraciones de meterse en los play off.

Las incorporaciones realizadas en las últimas semanas han dado aire a un equipo que busca estabilidad en un curso exigente. Tenerife combina juventud y experiencia, con capacidad para apretar desde el saque y castigar en transición. No es un rival cómodo, y menos a estas alturas, cuando cada jornada se vive con la urgencia de quien se juega el futuro.

Para el Fundación Cajasol Andalucía, el partido tiene doble lectura. Por un lado, mantener la racha y consolidar su candidatura a todo; por otro, convertir Los Montecillos en un fortín en el penúltimo encuentro como local antes del cierre de la fase regular. La afición, que ya ha respondido en las grandes citas, espera otra tarde de ambiente intenso y voleibol de alto nivel.

Con sólo cuatro jornadas por disputarse, la clasificación está comprimida y cualquier detalle puede inclinar la balanza. El equipo nazareno sabe que el momento es ahora. La confianza está alta, el juego fluye y el vestuario cree en lo que hace. Este sábado, ante un Tenerife renovado y ambicioso, tendrá una nueva oportunidad de demostrar que lo suyo no es una racha pasajera, sino la confirmación de un proyecto que quiere llegar lejos.