El Fundación Cajasol Andalucía celebra una remontada brillante ante el líder de la Liga Iberdrola (3-1)
Las nazarenas subieron su nivel ante el colíder y se consolidan en la parte alta de la tabla clasificatoria antes del asalto a la Copa de la Reina
Agenda Polideportiva de Sevilla
El Fundación Cajasol Andalucía logró una victoria de peso ante el colíder de la Liga Iberdrola, el Avarca de Menorca, con un marcador de 3-1. Más de 800 espectadores llenaron el pabellón Francisco de Dios Jiménez, viviendo un partido cargado de emoción y tensión hasta el último punto.
Tras un primer set complicado, donde el equipo nazareno sufrió en recepción y no pudo cerrar puntos importantes, las visitantes se llevaron la manga inicial por 14-25. Pero las locales no se rindieron y mostraron su mejor versión en los sets siguientes.
Segundo set: el inicio de la remontada
El segundo set arrancó con un parcial de 5-1 para el Fundación Cajasol Andalucía, gracias al bloqueo de Louise Sansó y los ataques de Maguilaura Frías. El Avarca reaccionó, pero los puntos clave de Jada Burse y los errores de las visitantes permitieron a las nazarenas cerrar 25-20. La confianza empezaba a notarse.
Bloqueo y ataque: claves del tercer set
El tercer set fue dominado por el bloqueo local. Louise Sansó y Kennedi Evans lideraron la defensa y los puntos ofensivos, ampliando la ventaja hasta el 14-6. A pesar de la reacción menorquina, las locales impusieron su ritmo y cerraron 25-18, consolidando la ventaja y mostrando su fortaleza ante un rival directo.
Cuarto set: lucha hasta el último punto
El inicio del cuarto set volvió a complicarse (1-7), pero la garra del equipo nazareno apareció en el momento clave. Helena Orejas lideró un parcial de 4-0 con el saque, mientras Jada Burse y Maguilaura Frías sentenciaban los puntos decisivos. Con bloqueos clave y ataques certeros, las locales cerraron el set 25-21 y aseguraron una victoria histórica.
Próximo reto: la Copa de la Reina
Con este triunfo, el Fundación Cajasol Andalucía se afianza en la lucha por los primeros puestos y suma tres puntos de oro que refuerzan la moral del equipo. Ahora, las nazarenas viajarán a Tenerife para disputar la Copa de la Reina ante el OCISA Haro Rioja Voley, un encuentro cargado de ilusión y expectativas tras su gran actuación ante el colíder.
También te puede interesar
Lo último