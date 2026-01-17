El Fundación Cajasol Andalucía celebra una remontada brillante ante el líder de la Liga Iberdrola (3-1)

El Fundación Cajasol Andalucía logró una victoria de peso ante el colíder de la Liga Iberdrola, el Avarca de Menorca, con un marcador de 3-1. Más de 800 espectadores llenaron el pabellón Francisco de Dios Jiménez, viviendo un partido cargado de emoción y tensión hasta el último punto.

Tras un primer set complicado, donde el equipo nazareno sufrió en recepción y no pudo cerrar puntos importantes, las visitantes se llevaron la manga inicial por 14-25. Pero las locales no se rindieron y mostraron su mejor versión en los sets siguientes.

Segundo set: el inicio de la remontada

El segundo set arrancó con un parcial de 5-1 para el Fundación Cajasol Andalucía, gracias al bloqueo de Louise Sansó y los ataques de Maguilaura Frías. El Avarca reaccionó, pero los puntos clave de Jada Burse y los errores de las visitantes permitieron a las nazarenas cerrar 25-20. La confianza empezaba a notarse.

El bloque de Jada Burse y Louise Sansó se eleva muy arriba. / M. G.

Bloqueo y ataque: claves del tercer set

El tercer set fue dominado por el bloqueo local. Louise Sansó y Kennedi Evans lideraron la defensa y los puntos ofensivos, ampliando la ventaja hasta el 14-6. A pesar de la reacción menorquina, las locales impusieron su ritmo y cerraron 25-18, consolidando la ventaja y mostrando su fortaleza ante un rival directo.

Cuarto set: lucha hasta el último punto

El inicio del cuarto set volvió a complicarse (1-7), pero la garra del equipo nazareno apareció en el momento clave. Helena Orejas lideró un parcial de 4-0 con el saque, mientras Jada Burse y Maguilaura Frías sentenciaban los puntos decisivos. Con bloqueos clave y ataques certeros, las locales cerraron el set 25-21 y aseguraron una victoria histórica.

Próximo reto: la Copa de la Reina

Con este triunfo, el Fundación Cajasol Andalucía se afianza en la lucha por los primeros puestos y suma tres puntos de oro que refuerzan la moral del equipo. Ahora, las nazarenas viajarán a Tenerife para disputar la Copa de la Reina ante el OCISA Haro Rioja Voley, un encuentro cargado de ilusión y expectativas tras su gran actuación ante el colíder.