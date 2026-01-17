DIRECTO
Sigue el minuto a minuto del Betis-Villarreal

El Fundación Cajasol Andalucía celebra una remontada brillante ante el líder de la Liga Iberdrola (3-1)

Las nazarenas subieron su nivel ante el colíder y se consolidan en la parte alta de la tabla clasificatoria antes del asalto a la Copa de la Reina

Agenda Polideportiva de Sevilla

Las jugadoras del Fundación Cajasol Andalucía celebran el triunfo ante el Avarca Menorca.
Las jugadoras del Fundación Cajasol Andalucía celebran el triunfo ante el Avarca Menorca. / M. G.

El Fundación Cajasol Andalucía logró una victoria de peso ante el colíder de la Liga Iberdrola, el Avarca de Menorca, con un marcador de 3-1. Más de 800 espectadores llenaron el pabellón Francisco de Dios Jiménez, viviendo un partido cargado de emoción y tensión hasta el último punto.

Tras un primer set complicado, donde el equipo nazareno sufrió en recepción y no pudo cerrar puntos importantes, las visitantes se llevaron la manga inicial por 14-25. Pero las locales no se rindieron y mostraron su mejor versión en los sets siguientes.

Segundo set: el inicio de la remontada

El segundo set arrancó con un parcial de 5-1 para el Fundación Cajasol Andalucía, gracias al bloqueo de Louise Sansó y los ataques de Maguilaura Frías. El Avarca reaccionó, pero los puntos clave de Jada Burse y los errores de las visitantes permitieron a las nazarenas cerrar 25-20. La confianza empezaba a notarse.

El bloque de Jada Burse y Louise Sansó se eleva muy arriba.
El bloque de Jada Burse y Louise Sansó se eleva muy arriba. / M. G.

Bloqueo y ataque: claves del tercer set

El tercer set fue dominado por el bloqueo local. Louise Sansó y Kennedi Evans lideraron la defensa y los puntos ofensivos, ampliando la ventaja hasta el 14-6. A pesar de la reacción menorquina, las locales impusieron su ritmo y cerraron 25-18, consolidando la ventaja y mostrando su fortaleza ante un rival directo.

Cuarto set: lucha hasta el último punto

El inicio del cuarto set volvió a complicarse (1-7), pero la garra del equipo nazareno apareció en el momento clave. Helena Orejas lideró un parcial de 4-0 con el saque, mientras Jada Burse y Maguilaura Frías sentenciaban los puntos decisivos. Con bloqueos clave y ataques certeros, las locales cerraron el set 25-21 y aseguraron una victoria histórica.

Próximo reto: la Copa de la Reina

Con este triunfo, el Fundación Cajasol Andalucía se afianza en la lucha por los primeros puestos y suma tres puntos de oro que refuerzan la moral del equipo. Ahora, las nazarenas viajarán a Tenerife para disputar la Copa de la Reina ante el OCISA Haro Rioja Voley, un encuentro cargado de ilusión y expectativas tras su gran actuación ante el colíder.

También te puede interesar

Lo último

stats