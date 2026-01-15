El Fundación Cajasol Andalucía se despide de Europa con orgullo tras volver a caer ante el Panionios (3-0)

El Fundación Cajasol Andalucía dijo adiós a su aventura continental tras caer por 3-0 ante el GS Panionios en Grecia, poniendo fin a un sueño europeo que volvió a dejar una imagen de crecimiento, ambición y competitividad del conjunto nazareno. No hubo milagro, pero sí orgullo en una eliminatoria que confirmó que el voleibol andaluz ha dado un paso firme en el escenario internacional.

Las nazarenas llegaban a la vuelta de los octavos de final de la CEV Challenge Cup con la exigente misión de desafiar a uno de los grandes candidatos al título. Y lo hicieron sin complejos. El primer set fue la prueba más clara. El GS Panionios, sostenido por un bloqueo poderoso y un despliegue físico imponente, tomó pronto ventaja cerrando los caminos ofensivos de Maguilaura Frías y Jada Burse. El marcador reflejaba un 19-10 que parecía definitivo, pero el equipo de Ricardo Torronteras no bajó los brazos.

La entrada en juego de Louise Sansó por el centro, la calidad de Frías buscando líneas imposibles y una notable subida del nivel de saque activaron la reacción. El Fundación Cajasol Andalucía igualó el set hasta el 23-23, silenciando el pabellón griego y demostrando carácter competitivo. Salvó un primer punto de set, pero acabó cediendo por un ajustado 26-24 que terminó siendo decisivo para el desenlace de la eliminatoria.

Igualdad hasta el 19-17

El segundo parcial mantuvo durante muchos minutos la igualdad y la esperanza. La distribución de Hemery Herman y la mayor continuidad por las alas permitieron a las nazarenas sostener el pulso. Sin embargo, el Panionios volvió a imponer su potencia, castigando cada error y ampliando diferencias. Aun así, el Fundación Cajasol Andalucía se mantuvo en el partido hasta el 19-17, obligando incluso al tiempo muerto local. El parcial final de las griegas, un contundente 6-0, cerró el set por 25-17 y certificó la eliminación.

Una imagen del partido disputado en Atenas este jueves. / M. G.

Con la serie ya decidida, el tercer set sirvió para rotaciones y para premiar el esfuerzo colectivo. Entraron Lucía Prol y Sira Plaza, y el equipo siguió compitiendo con dignidad, llegando a dominar tramos del juego. El bloqueo de Sansó y los ataques de Alejandra Pérez mantuvieron el pulso hasta el tramo final, aunque el mayor fondo físico local volvió a marcar diferencias con un 25-16 definitivo.

Un balance positivo

Más allá del resultado, el balance europeo es muy positivo. Por segundo año consecutivo, el Fundación Cajasol Andalucía alcanza los octavos de final y deja en el camino a rivales como VK Slovan Bratislava y Dynamo Apeldoorn, consolidándose como un proyecto estable en Europa.

Ahora, el foco vuelve a la Liga Iberdrola, donde no hay margen para la melancolía. Este sábado, en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos), las nazarenas afrontan un duelo clave ante el Avarca de Menorca. Europa se despide, pero el equipo regresa con experiencia, confianza y la sensación de que el futuro sigue creciendo desde el trabajo y la ambición.