El Fundación Cajasol Andalucía recibe al actual campeón de liga

Partido muy importante el que afrontará el Fundación Cajasol Andalucía este sábado (18:00) en Dos Hermanas frente al actual campeón de la Liga Iberdrola, el CD Heidelberg-Volkswagen. El pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) será testigo de un gran encuentro entre dos equipos que llegan a este partido tras caer derrotados de forma contundente en la última jornada disputada.

El equipo de Ricardo Torronteras no pudo sumar en su visita a Lugo, donde cayó por 3-0 frente al Arenal Emevé el pasado sábado. Las nazarenas llegaron tras vencer en su eliminatoria europea de la CEV Challenge Cup frente al VK Slovan Bratislava en un durísimo encuentro que vencieron por 2-3, siendo la primera victoria de la historia del club en Europa fuera de casa. Posteriormente, su visita a Lugo se saldó con una dura derrota donde no encontraron su mejor versión en ningún momento del partido.

Por otra parte, el CD Heidelberg perdió 0-3 como local frente al Avarca de Menorca, actual líder de la competición. Las canarias perdieron veinte meses después en su pabellón, casualmente el último equipo que había conseguido vencer en el Pabellón Miguel Solaesa fue el Club Voleibol Esquimo hace ya dos temporadas. El actual campeón de Liga no pudo hacer frente a un Avarca de Menorca que cuenta todas sus jornadas por victorias y que solo ha encajado un set en contra, el que le hizo el Fundación Cajasol Andalucía en su visita en la segunda jornada de competición.

La igualdad es total en la Liga Iberdrola. El conjunto nazareno se encuentra situado en octava posición con seis puntos, los mismos que el noveno y décimo clasificado, el OCISA Haro Rioja Voley y el Emalsa Gran Canaria, respectivamente. A pesar de ello, tan solo se encuentra a un punto del sexto clasificado y a dos puntos del cuarto clasificado, el Arenal Emevé que comparte puntuación con el recién ascendido el CV Melilla. Ya más destacado se encuentra en segunda posición el CD Heidelberg con 12 puntos aunque con un partido más (seis en total).

Sin duda, el Fundación Cajasol Andalucía afronta el partido de este sábado con el claro objetivo de una nueva victoria en casa que las mantenga entre las ocho primeras clasificadas, equipos que disputarán la Copa de la Reina en Tenerife, al término de la primera vuelta.