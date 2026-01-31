El Fundación Cajasol Andalucía vuelve a Canarias tras hacer historia en la Copa de la Reina

El Fundación Cajasol Andalucía vuelve este domingo a la Liga Iberdrola con un desplazamiento exigente a Gran Canaria, donde se medirá al CV Sayre Centro Comercial La Ballena a partir de las 12:00 horas, horario peninsular. El encuentro llega en un momento inmejorable para el conjunto nazareno, que el pasado fin de semana firmó una de las páginas más brillantes de su historia al conquistar la Copa de la Reina en Tenerife, primer título nacional del Club Voleibol Esquimo.

La victoria copera no sólo supuso un hito deportivo y emocional para el club, sino que también garantiza al Fundación Cajasol Andalucía su participación en competición europea la próxima temporada, concretamente en la CEV Cup. Un premio al trabajo sostenido de una entidad que ha sabido crecer desde la base y consolidarse entre los referentes del voleibol femenino español. Superada la euforia lógica del éxito, el equipo ya ha cambiado el chip para centrarse de lleno en el tramo decisivo de la temporada liguera.

Las jugadoras dirigidas por Ricardo Torronteras afrontan esta jornada con el objetivo claro de sumar tres puntos que pueden resultar determinantes en la lucha por los puestos nobles de la clasificación. Actualmente, el Fundación Cajasol Andalucía ocupa la sexta posición con 23 puntos, a tan sólo uno del tercer clasificado, el CV Sant Cugat, que marcha empatado con el CV Emalsa Gran Canaria. En una Liga Iberdrola tremendamente igualada, cada set y cada punto adquieren un valor estratégico de cara a la clasificación final y a la posibilidad de disputar los play off por el título.

Antes del parón por la Copa de la Reina, el conjunto sevillano ya había demostrado su excelente estado de forma con una victoria de prestigio ante el Avarca de Menorca en el pabellón Francisco de Dios Jiménez de Los Montecillos. Aquel triunfo reforzó la confianza de un bloque que combina experiencia, talento joven y una identidad de juego muy definida, basada en la solidez defensiva y la eficacia en ataque.

La reacción del Sayre

Enfrente estará un CV Sayre CC La Ballena que llega al choque tras un fin de semana de descanso, al no haber participado en la Copa de la Reina. El equipo grancanario ha protagonizado una notable reacción tras una primera vuelta complicada, en la que llegó a ocupar puestos de descenso durante varias jornadas. La mejora en su rendimiento ha sido evidente en las últimas semanas, encadenando tres victorias consecutivas frente al CV Haris, el Avarca de Menorca y el CV Alcobendas, actual colista de la competición.

Gracias a esta racha positiva, el CV Sayre se sitúa en la novena posición con 18 puntos, a sólo tres del octavo puesto, lo que convierte el partido en una oportunidad clave para seguir escalando en la tabla. El factor cancha y el momento anímico del conjunto local añaden dificultad a un encuentro que exigirá la mejor versión del Fundación Cajasol Andalucía.

El duelo se presenta, por tanto, como un examen de madurez para las recientes campeonas de la Copa de la Reina, que deberán gestionar el desgaste físico y emocional acumulado sin perder competitividad. Mantener la ambición, la concentración y el nivel de juego será fundamental para seguir alimentando una temporada que ya es histórica y que aún puede deparar nuevos capítulos de éxito para el voleibol nazareno.