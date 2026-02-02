Gran igualdad y espectáculo en una jornada clave de la Liga de Vóley Playa

La Liga de Vóley Playa recuperó su mejor versión en una jornada de gran nivel deportivo, marcada por la igualdad, la emoción en los partidos y la creciente tensión clasificatoria a falta de sólo dos fechas para el cierre de la fase regular. Tras varias semanas condicionadas por el mal tiempo, la meteorología concedió una tregua que permitió disfrutar de un auténtico espectáculo sobre la arena, con duelos intensos y resultados determinantes en todas las categorías.

El encuentro más destacado del día en Mairena del Aljarafe tuvo como protagonistas a Marta Manzano y Alejandro Martín, que firmaron una victoria de enorme valor competitivo ante una de las parejas más consolidadas del campeonato, Fátima Mesa y Jorge Bretón. El choque, muy igualado desde el primer saque, se resolvió por pequeños detalles y confirmó el alto nivel técnico y táctico que está ofreciendo la liga en este tramo decisivo. El público respondió con entusiasmo ante un partido que cumplió con todas las expectativas.

La clasificación del Grupo 1 sigue siendo uno de los grandes focos de interés. La diferencia entre las parejas punteras continúa siendo mínima y cada jornada altera el orden de la tabla. En este contexto, Paloma Cantero y Mario Álvarez dieron un paso adelante con una actuación sólida y convincente, imponiendo su ritmo y demostrando que llegan en un gran momento de forma. Su rendimiento refuerza su candidatura a estar entre los aspirantes reales a las eliminatorias.

En el cuadro femenino, el dominio sigue teniendo nombres propios. Cristina Jiménez y Sabina Marín mantienen una trayectoria impecable, con pleno de victorias y una regularidad que las consolida como una de las parejas más fiables del torneo. Su capacidad para gestionar los momentos clave de cada partido está marcando diferencias frente a sus rivales.

Un ataque en la red. / M. G.

Una situación muy similar se vive en el cuadro masculino, donde Raja Jimeno y Juan Carlos Marqués continúan liderando la clasificación con una consistencia notable. Jornada tras jornada, la pareja demuestra una gran compenetración y un juego equilibrado que les permite sostenerse en lo más alto pese a la presión creciente del resto de competidores.

Especialmente ajustado se presenta el formato King of the Court, uno de los más atractivos para el público por su dinamismo y exigencia física. En esta modalidad, Verónica Contreras y Mario Álvarez encabezan la tabla, aunque con márgenes mínimos respecto a sus perseguidores, lo que augura un desenlace completamente abierto en las próximas jornadas.

Con muchos puntos aún en juego, la batalla por acceder a los cuartos de final promete máxima emoción hasta el último partido. La Liga de Vóley Playa afronta ahora dos jornadas decisivas en las que cualquier resultado puede ser determinante. Si el tiempo acompaña, todo apunta a que el campeonato seguirá ofreciendo un nivel competitivo sobresaliente y un espectáculo deportivo a la altura de las expectativas.