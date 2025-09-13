Marc Márquez se cae y los italianos lo celebran; Bezzecchi gana en casa la sprint

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se adjudicó su primera victoria de la temporada en una carrera sprint al vencer la del Gran Premio de San Marino de MotoGP que se disputó en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, al aprovecharse de la caída del español Marc Márquez poco después de haberse situado en cabeza.

Bezzecchi supo hacer valer su posición en la formación de salida para liderar la carrera, mientras que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), que salía desde la cuarta posición, recuperó terreno frente a sus rivales en las primeras curvas.

Desde ese momento comenzó el ataque a Marco Bezzecchi, por delante de su hermano lex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que falló en la salida y, en la vuelta cinco se fue por los suelos en el primer sector del trazado.

Cuando Marc Márquez se decidió a atacar el liderato de la prueba, en la sexta vuelta, cometió un error que le hizo irse por los suelos poco después y en esa misma vuelta. El italiano Bezecchi supo aprovechar desde ese momento esa posición de privilegio que había ocupado en la salida para ser líder de una carrera que salvo cuando le superó Marc Márquez, dominó desde el principio hasta el final.

La segunda carrera sprint italiana -tras la de Mugello- no contó con la participación del español Joan Mir (Honda RC 213 VC), quien con muchos problemas en las vértebras cervicales tras la caída del primer día, decidió no disputar la misma para intentar preparado para el gran premio del domingo.

Bezzecchi supo mantener a raya a todos sus rivales, entre los que Marc Márquez fue el único que cometió un error, en forma de caída, la primera que sufre en una carrera 'sprint' en esta temporada, al irse por los suelos en la sexta vuelta, cuando había conseguido superar al italiano para acceder al liderato de la carrera.

Así, el piloto italiano fue líder incontestable de una carrera que apenas registró el incidente de Fabio Quartararo y Marc Márquez, con los permanentes problemas del surafricano Brad Binder con la cadena de su KTM RC 16, que una vez más le obligaron a parar.

La segunda posición fue para un Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) que falló en la salida y eso condicionó el resto de su participación, con el también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) en la tercera posición.

Tras ellos, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) fue cuarto, seguido por Pedro Acosta (KTM RC 16), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Luca Marini (Honda RC 213 V), Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Enea Bastianini (KTM RC 16) cerrando las diez primeras posiciones.