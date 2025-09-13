Oficial: El sevillano Dani Muñoz será piloto de Moto2 en 2026

Ya es oficial: habrá un piloto sevillano de Moto2 en 2026. El equipo italiano Italtrans Racing Team ha anunciado el fichaje del nazareno Dani Muñoz, que contará con moto y será piloto oficial la próxima temporada de la categoría intermedia, bajo un contrato multianual.

Dani Muñoz, quien atendió a Diario de Sevilla hace unos días, aseguró que esperaba poder confirmar pronto su presencia en Moto2. La noticia se ha anunciado en medio del Gran Premio de San Marino, en el que el piloto de Dos Hermanas está compitiendo con Red Bull KTM Ajo, supliendo al turco Oncu. Esta semana llega tras un fin de semana cargado de emociones, después de que la semana pasada lograra su primer podio en el campeonato de motociclismo al acabar en tercera posición en Montmeló.

El sevillano sustituirá a Moreira, y su compañero será Adrián Huertas, quien ha sido renovado por el equipo italiano. Sobre sus primeras impresiones tras conocerse la noticia, Dani Muñoz señaló: "Estoy muy feliz y emocionado de unirme a la familia Italtrans durante los próximos años. Es una oportunidad única que quiero aprovechar al máximo. Gracias al equipo por creer en mí. No puedo esperar para empezar".

Comunicado oficial del Italtrans Racing Team

"¡Estamos emocionados de anunciar oficialmente que en 2026 Daniel Muñoz se unirá a nuestra alineación! El joven talento español se asociará con Adrián Huertas en un acuerdo multianual, trayendo velocidad, energía y un fuerte impulso para crecer con nosotros.

"Nuestro equipo siempre ha creído en el valor de los jóvenes pilotos y en apoyar su desarrollo. Con Muñoz, estamos invirtiendo en un talento que ya ha demostrado carácter y velocidad, y que trae consigo una valiosa experiencia en Moto2. Estamos felices de darle la bienvenida a nuestra familia y confiados en que podemos escribir otro capítulo importante en la historia de nuestro equipo juntos. Le deseamos a Diogo lo mejor para su futuro, y en nombre de todo el equipo Italtrans, queremos agradecerle las maravillosas emociones que nos ha dado a lo largo de esta temporada", señaló Laura Bertulessi, directora del equipo italiano.