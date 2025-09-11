Dani Muñoz: "Ojalá pueda decir pronto que corro el año que viene en Moto2”

Daniel Muñoz (Dos Hermanas, 28-04-2006) se convirtió en el primer piloto sevillano en subir al podio en la categoría de Moto2 y en el segundo andaluz, tras lograr una tercera posición en el Gran Premio de Cataluña. Un piloto sin equipo debido a factores externos, que está aprovechando las oportunidades con el objetivo de asentarse en la categoría intermedia en 2026.

–Cuéntenos, ¿cómo vivió la carrera?

–Fue una carrera súper buena y, bueno, pues muchas emociones cuando crucé la meta.

–¿En algún momento pensó incluso en ganar?

–La verdad es que sí, que cuando adelanté a Dixon creía que podría alcanzar a Holgado, pero bueno, la inexperiencia me privó y al final me adelantó el inglés.

–Se ha convertido en el primer sevillano en hacerlo y el segundo andaluz, después de Marcos Ramírez, que se sube al podio en Moto2. ¿Qué supone eso?

–La verdad que es un orgullo ser el primer sevillano en hacer un podio en la categoría, y el segundo andaluz es bueno también para Andalucía.

–Hay otros pilotos sevillanos en Moto3, como Rueda y David Muñoz. ¿Cómo los ve y cuál es su relación con ellos?

–Son dos pilotos muy buenos que también están llevando a Andalucía a lo más alto en la categoría más pequeña que es Moto3. Con Rueda tengo bastante buena relación y sé que es un piloto bastante bueno, con mucho talento.

Dani Muñoz junto a José Antonio Rueda.jpg / D. M.

–¿Le ha costado adaptarse a Moto2?

–Quiera o no, cuesta un tiempo. Y sí es verdad que cuando me llamaron para correr con este equipo, yo venía de correr con una Kawasaki en el Campeonato de España y con una Forward en el Europeo. Entonces hace falta tiempo para adaptarse y poder saber dónde están los límites de cada moto.

–¿Sabe si estará también en la gira asiática ?

–De momento me van diciendo carrera a carrera, y de momento corro en Misano. Y después de esto me dirán si hago alguna carrera de la gira.

–Se ha rumoreado que el año que viene va a estar en Moto2. ¿Lo podría confirmar?

–Al final estoy trabajando como debo hacerlo, creo yo, para que llegue esa oportunidad. Y ojalá pueda decir pronto que corro el año que viene en Moto2.

–¿Entonces no tiene nada firmado aún?

–No, todavía no.

Me llevé uno de los palos más grandes de mi vida; y hasta casi marzo no tuve moto“

–¿Cuándo empezó su afición por las motos?

–Sobre todo empezó a raíz de mi padre, que siempre ha competido en categoría a nivel de Andalucía en karting. A mi madre también le gustaban las motos, no tanto, pero siempre le han gustado. Y pues, sobre todo, es parte de ellos lo que me llevó más la afición a las motos.

–¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

– Yo al final me dedico a esto prácticamente a full, y entonces entrenó con bicicleta, también hago gimnasio, pero bueno, al final quedar con los amigos en la piscina o cenar con ellos siempre es un buen plan para desconectar.

–¿Qué ocurrió con Preicanos, ya que se comentó que junto a Jaume Masía tenía un contrato para correr en Moto2 esta temporada?

–Pues me llevé uno de los palos más grandes de mi vida, porque al final tenía sobre la mesa tres años en el Mundial y que de un momento a otro te digan que no vas a correr, y sin que haya consecuencias ninguna, pues la verdad que te desmotiva y te deja un poco por los suelos. Por culpa de eso hasta febrero o casi marzo estuve sin moto este año y casi que no iba a correr más. Y al final, pues tuve la suerte de encontrar a un amigo, pero fue un palo muy muy gordo, la verdad.

–¿Quién es su referente en el mundo del motociclismo?

–A mí me ha gustado de toda la vida Dani Pedrosa, creo que es mi referente. Ahora evidentemente Márquez porque es un fuera de serie, pero del que yo me empecé a fijar principalmente fue en Pedrosa.

–¿Cuál es su futuro en el mundo del motociclismo?

–Hombre, si se sueña por soñar, llegar a MotoGP, eso es lo que todo el mundo quiere, pero sólo llegan 22 pilotos. A corto plazo estar en Moto2 el año que viene sería un buen sueño.