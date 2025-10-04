La Gran Semana Anglo-árabe brinda una vibrante jornada de cross en el Alamillo

Uno de los participantes en la jornada de este sábado en la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla.

El Parque del Alamillo de Sevilla volvió a ser el escenario de una sensacional prueba de Cross durante la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla. Multitud de aficionados y usuarios del parque pudieron disfrutar de las evoluciones de más de un centenar de caballos, que realizaron sus recorridos galopando y afrontando obstáculos de distinta dificultad a lo largo de todo este espacio público. Así, y pese a la complejidad del dispositivo, se vivió una gran jornada hípica con un magnífico balance deportivo y sin ningún contratiempo.

La prueba de mayor nivel, Tres Estrellas Internacional, marcó un alto nivel de exigencia en su diseño, no pudiendo entrar ninguno de los participantes en el tiempo concedido. El mejor resultado lo obtuvo Alfonso Bilbao con Cascabel, penalizando algo más de 20 segundos, y que pasaron a ocupar el primer puesto provisional con 42,8 puntos acumulados, a falta de la prueba de Saltos de mañana.

Le siguen a menos de un derribo dos jinetes olímpicos españoles: el gaditano Carlos Díaz Fernández con Quintus y el ilerdense Albert Hermoso con la yegua Anglo-árabe Coca AA 24,37%.

En la prueba de Dos Estrellas Internacional CCI2*-S sí hubo dos resultados en cero sobre los obstáculos y en el tiempo, uno de ellos el de la joven amazona Isabel Díaz Verdugo con el Anglo-árabe Everes DV 34,67%, que pasao a ocupar el primer puesto provisional con 32,6 puntos y apenas dos décimas de margen para este domingo sobre nuevamente Alfonso Bilbao con otro Anglo-árabe, Nino CG 36,94%. Ya con 35,3 puntos se sitúa Juan Carlos Alanis con la yegua M Cardenta.

La otra prueba Internacional es de nivel Una Estrella, y está liderada por Irene Pinar y Vilsa, seguida del portugués Augusto Taborda Calça e Pina con Paloma da Fiuza. También hay prueba de Una Estrella Nacional, con Paula Nicolás y Secret Love Pomes 38,39% en el primer lugar provisionalmente.

Las pruebas de menor categoría también han tenido su Cross, pero ayer ya realizaron las pruebas de Doma y Saltos por lo que las clasificaciones son definitivas. El mayor interés ha estado en las de caballos jóvenes, pues la competición de Completo de la Gran Semana es el marco también de las Finales de las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes de España, que organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes por delegación del Ministerio y que designa a los mejores ejemplares de cuatro a siete años del país, estimando su futuro deportivo en pruebas especialmente adaptadas a su edad.

La actividad continuó en la tarde de este sábado con el Trofeo Campeón de Campeones de Doma Vaquera, con varios campeones de España de la disciplina realizando en la pista principal del Parque del Alamillo una reprise libre, y en la que es el público, normalmente amplio pues hay mucha afición, quien decide la clasificación. La jornada contemplaba también un homenaje en recuerdo de Don Joaquín Olivera Peña, que será nombrado Leyenda de la Doma Vaquera y en el que varias personalidades de la disciplina glosarán la figura del gran campeón, una de las más influyentes en la historia de la Vaquera.

Este domingo, a partir de las 10:30, finalizarán las categorías internacionales y el resto del programa de Completo con la prueba de Saltos, aunque para el público habrá otras muchas atracciones como un mercadillo, una zona de restauración o paseos en poni para los más pequeños, todo en horario matinal.