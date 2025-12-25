La ilusión de una renovada Alisa Ozhogina
“No ha sido nada fácil en lo personal, pero hemos hecho historia y popularizado este deporte”, asegura la medallista olímpica del Club Natación Sincro Sevilla
Superada la resaca olímpica y aprovechando un merecido descanso durante las Navidades en la concentración permanente del equipo nacional en el CAR de Barcelona, Alisa Ozhogina hace balance del año, con una rosario de medallas entre el Mundial de Singapur, el circuito de la Copa del Mundo y el Campeonato de Europa, y apunta sus objetivos para 2026, en los que, al margen del Europeo y la Copa del Mundo con la selección, la medallista olímpica volverá a defender los colores del Club Natación Sincro Sevilla.
Pregunta.Se acaba un nuevo año y lo hace acumulando más éxitos con la selección española.
Respuesta.La verdad es que 2025 ha sido increíble, ya que conseguimos ser uno de los mejores equipos del mundo de natación artística, hemos hecho historia y popularizado nuestro deporte. Esta temporada seguimos en la misma línea, más de desarrollo y crecimiento, tanto nuestro personal como en equipo, popularizando aún más nuestro deporte, dándonos a conocer y creciendo como deportistas a tope.
P.A sus 25 años es toda una veterana en el equipo nacional.
R.Cuesta creerlo, pero con 25 años ya eres mayorcita en natación artística. Depende de cómo lo mires. La verdad es que tenemos un equipo bastante joven y yo estoy contenta de poder seguir formando parte de él, de ser una de las nadadoras con más experiencias y así poder ayudar y aportar también mi granito de arena a nuestras peques y nuestra cantera.
P.Y abanderando por todo el mundo al Sincro Sevilla junto a Marina García Polo.
R.Siempre que hemos ganado alguna medalla nos hemos acordado de nuestro club, de dónde venimos y de nuestras familias. Ahora, aprovechando las vacaciones de Navidad, vamos a volver a entrenarnos en el club y esta temporada seguramente vayamos a competir con el Sincro Sevilla en los Campeonatos de España. La verdad es que tenemos muchísimas ganas de poder nadar por nuestro club, por nuestra tierra y formar parte de una familia tan bonita.
P.Su rol en el inicio de este nuevo ciclo olímpico ha cambiado con Andrea Fuentes.
R.Creo que los roles de todo el equipo han cambiado con Andrea Fuentes, el equipo en general, introduciendo por ejemplo a los chicos en el grupo. En definitiva, a nueva entrenadora, nuevo ciclo y nuevo capítulo. Pero a pesar de todo se nos ve un equipo bastante consolidado y estamos creciendo y mejorando mucho.
P.¿El hecho de centrarse en las rutinas de equipo le permite algún respiro en la concentración permanente del CAR de San Cugat?
R.La llegada de Andrea y centrarme en el equipo me han permitido tener una vida aparte de la sincro, conocerme paralelamente a pesar de que sigo entrenándome con la selección. Estoy haciendo cosas que me hacen desconectar de la piscina y conociendo a gente que no tiene nada que ver con el deporte, algo súper importante para mí porque al final todo el mundo sabe que el deporte se acaba en algún momento. Ahora puedo desconectar, tener otros hobbies y distracciones que me hacen feliz también y que me llenan, ser también persona y no solamente una deportista.
P.Su excompañera en el dúo en los Juegos de París, Iris Tío, ha hecho historia.
R.Es una crack y la quiero un montón. Se lo merece muchísimo. Es una persona bastante cercana para mí en el equipo y la he visto crecer, mejorar y madurar, pasar buenos y malos momentos. Por todo eso, no me puedo alegrar más por ella. Y a pesar de todo lo que ha conseguido, no ha cambiado su manera de ser y me parece que representa muy bien junto con Dennis (González) los valores del equipo, así que no puedo estar más que orgullosa de que también nos conozcan a nosotras gracias a ella y sus éxitos.
P.Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y no se pueden bajar los brazos, ¿no?
R.Y tanto. Cada año llegan niñas nuevas con un montón de talento, lo que es muy guay, porque al final no te relajas y también te obligas a mejorar y a seguir evolucionando. España tiene una cantera increíble. De hecho, hace poco hicimos una concentración con las selecciones infantiles y júnior y la verdad que el nivel se nota, así que estamos muy orgullosas como equipo de ver que nuestras sucesoras y en general toda la cantera española tiene muchísimo nivel.
P.¿Con qué se queda de este año 2025 que se acaba?
R.El año no ha sido nada fácil en lo personal, ya que he tenido muchísimos bajones, resaca después de unos Juegos Olímpicos que me han pasado factura y cambios en mi vida personal y deportiva. Realmente he tenido momentos muy duros, pero me quedo siempre con lo bueno, con la gente que he conocido, amigos de verdad, y el hecho de estar descubriendo una personalidad de mí más allá del deporte, de la sincro, una Ali a la que le gustan otras cosas y poder compaginar esas dos personalidades. Me quedo con los aprendizajes, con las personas que han llegado a mi vida y con haber crecido y sentirme bien conmigo misma, creyendo en mí, queriéndome y sabiendo valorarme.
P.Pensando en 2026, ¿cuáles son sus objetivos personales?
R.Quedándome con los aprendizajes de este año, con el hecho de que es incluso bueno que cambie tu rol en el equipo y de que aunque haya personas que entren y salgan del mismo no dejamos de ser eso, un equipo, mi objetivo personal para 2026 es seguir creciendo, mejorando, ayudar a las pequeñas y hacer un Europeo increíble en el que nos vamos a encontrar de nuevo con Rusia, de la que estamos ya muy cerca y que no sabemos en qué situación se van a encontrar al haber cambiado de seleccionadora. Sin duda va a ser un Europeo interesante. En definitiva, a nivel personal pues intentaré seguir conociendo a Andrea, evolucionando como equipo y mejorando como deportista.
