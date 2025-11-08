SUCESOS
El capitán del Betis, Tomás Jurado, aplaude al bote sevillista tras su triunfo.
El capitán del Betis, Tomás Jurado, aplaude al bote sevillista tras su triunfo. / Juan Carlos Muñoz

Las imágenes de la Regata Sevilla-Betis

El Sevilla sorprende al Betis en la regata más vibrante e igualada que se recuerda

El Sevilla rompió la racha de 14 triunfos consecutivos del Betis en la edición número 59 de la Regata Sevilla-Betis. Fue una prueba tremendamente competida con remontadas por parte de los dos botes. En la prueba femenina volvieron a ganar las verdiblancas, aunque hubo cierta polémica al principio de la misma.

Las imágenes de la regata Sevilla-Betis
