Los insultos de la afición del Real Madrid en la previa de la final de Copa: "Ser del Barcelona es ser..."

La Final de la Copa del Rey está sirviendo a la ciudad de Sevilla como puente entre la Semana Santa y la Feria. Por desgracia, ninguno de los dos equipos de la capital hispalense ha alcanzado esta fase del torneo, pero la hostelería y hotelería harán su agosto particular en una primavera que, pese a comenzar con lluvias, mejora con el paso de los días. Los bares no sólo han estado concurridos el día en el que Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Estadio de La Cartuja, ya que la noche previa al enfrentamiento los aficionados de ambos conjuntos se dejaron ver por las calles y, por suerte, no hubo que lamentar incidentes pese a la patrulla de Boixos Nois buscando Ultras Sur en la Alameda de Hércules.

Tal y como se puede ver en el vídeo al inicio de la noticia, muchos aficionados del combinado merengue se congregaron en la zona de Paseo Colón para disfrutar juntos de un viernes que, además de tranquilo, fue espléndido en lo climatológico. Como era de esperar, además de los míticos cánticos a favor de los suyos, los hinchas madridistas también mandaron recados al eterno rival, y en la orilla del Río Guadalquivir resonó "Ser del Barcelona es ser subnormal" entre otros improperios al cuadro blaugrana.

El ambiente en el centro de Sevilla horas antes de la final de Copa: "Boti, boti, madridista qui no boti"

Once años después

Ha pasado poco más de una década desde que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se vieron las caras en una final de la Copa del Rey. Corría la temporada 2013/2014 y los merengues terminarían levantando el trofeo después de que Gareth Bale marcase un gol antológico en el minuto 85 para darle la victoria a los suyos.

El balance es claramente favorable para el combinado madridista, que ha ganado cinco de las ocho finales frente al eterno rival. Los blaugranas dominan el general con 16 victorias por trece del conjunto madrileño, completando la estadística ocho empates. La última ocasión en la que ambos equipos se cruzaron en el torneo nacional fue en las semifinales de la temporada 2022/2023. Después de que el FC Barcelona ganase por la mínima en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid dio la sorpresa goleando por 0-4 a los culés en el Camp Nou.