Joao Almeida gana el órdago a Vingegaard en el Angliru

Después de una dura batalla en las brutales rampas del Angliru, el portugués Joao Almeida (UAE) grabó su nombre en el libro de oro del Angliru al imponerse por delante del maillot rojo Jonas Vingegaard en la decimotercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Cabezón de la Sal y la legendaria cima asturiana.

Duelo por todo lo alto en el puerto más duro del ciclismo español entre los corredores más fuertes de la Vuelta. Mano a mano en las rampas del Angliru. Almeida asumió la mayor parte del esfuerzo con Vingegaard a rueda, sin dar un solo relevo, pero logró un premio bien merecido.

El portugués se dejó el alma hasta superar al esprint en la cresta del Angliru a Vingegaard. Ambos con un tiempo de 4h54:15, a una media de 41,3 km/hora. Nadie pudo seguirlos de cerca. Jai Hindley terminó la agonía a 28 segundos, Sepp Kuss a 30, Tom Pidcock a 1.16, Giulio Ciccone a 2.15, y el mejor español, Abel Balderstone, décimo, a 3 minutos.

Emoción en la general. Vingegaard sólo perdió 4 segundos ante Almeida por las bonificaciones, y retuvo la roja con 46 sobre el portugués antes de segundo asalto de la montaña asturiana en La Farrapona. Pidcock les sigue a 2:18 y Hindley a 3. Cierra el top 10 Kuss a 5:26, el colombiano Egan Bernal es duodécimo a 8:01 y el primer español, Balderstone, decimosexto 15:21.

Salida supersónica, fuga de 25 corredores

Cabezón de la Sal despidió al pelotón en la jornada más esperada de la Vuelta, 'la etapa del Angliru', con el sello propio de 'Olimpo del ciclismo' desde que inauguró esa cima José María Jiménez en 1999. Ritmo infernal de inicio, a una media de 49,2 km/hora en las 3 primeras horas de carrera. La estampida general derivó en una fuga de 25 hombres.

En la avanzadilla entró Pedersen, Movistar colocó 2 hombres, Hessmann y Jefferson Cepeda, se coló Tiberi, y muchos invitados que fueron descolgándose en el primer ascenso, el Alto de La Mozqueta (1a, 6,3 km al 8,4 por ciento), coronado por el kazajo Vinokurov. El pelotón no perdió los nervios. Pasó a 3 minutos con el Visma al mando.

La fuga fue perdiendo unidades en el segundo ascenso. Jungels y Cepeda cazaron a Vinokourov a 3 km de la cima del Cordal (1a, 5,5 km al 8,8). Juntos bajaron con el pelotón recortando diferencias, y cuando estaban a punto de empezar a subir el Angliru se produjo un leve parón con la firma de un grupo pro Palestina.

El UAE toma la batuta en el Angliru, Almeida remata a lo grande

Tras el incidente, la hora de la verdad. El momentazo de la etapa, tal vez de la Vuelta. La leyenda del Angliru (Especial, 12,4 km al 9,7) con sus rampas al 23 como juez supremo. La gloria esperaba al ganador, el infierno a los más débiles en el puerto símbolo del ciclismo español, 'nuestro' Mortirolo.

Cepeda se borró pronto de la fuga. Restaban con más pena que gloria Vinokurov y Jungels. Por detrás el pelotón se redujo a 14 unidades que rodaban al ritmo Jay Vine, gregario de lujo del UAE, jugando cartas para Almeida. Ya no estaba Juan Ayuso, desaparecido en El Cordal, lejos de meta.

Exprimido Vine, tomó el relevo el austríaco Grossschartner en la estrategia del UAE. Se barruntaba la tormenta definitiva. En el tramo de Les Cabanes, al 20 por ciento de pendiente, claudicó Jungels ante Vingegaard, Almeida, Kuss y Hindley.

Almeida, en inferioridad numérica ante dos hombres del Visma, tomó la iniciativa. Arrancó con fuera, se llevó a Vingegaard pegado a rueda y comenzó un despliegue descomunal de esfuerzo y sacrificio. No miró atrás el portugués, no pidió relevos, sólo contó con el coraje que le caracteriza.

Ritmo alto en la estrecha carretera plagada de público. Almeida y Vingegaard se abrían paso entre la multitud. El dúo de cabeza "volaba", otros subían haciendo eses, pegando "chepazos", imposible avanzar. Subir sobre la bici ya es un logro en este puerto. En la Cueña Les Cabres, en el 23 por ciento de desnivel, y a 2,7 de meta, la victoria se la iban a jugar los 2 primeros de la general.

Y juntos llegaron a 500 metros de la cima. Atacó Almeida, trató de adelantar Vingegaard, pero ni había espacio para la maniobra ni fuerzas para lograr un sueño que anhelaba el maillot rojo. Almeida (Caldas da Rainha, 27 años) se estrenó en la Vuelta con su victoria profesional número 23 y la sexta de su equipo en la presente edición.

En su año glorioso, ganó la Itzulia, Vuelta a Suiza y Romandía. Ahora en la Vuelta no sólo no ha tirado la toalla, sino que ha dado un aviso de su estado de forma. Vingegaard lo respeta, y bien sabe por qué después del Angliru.

La Farrapona, otro juez para los favoritos

Este sábado, la decimocuarta etapa llevará al pelotón desde Avilés al Alto de La Farrapona, con un recorrido de 135,9 km. Segundo asalto de la montaña asturiana con máximo interés en los 3 puertos del trayecto. Poco antes del ecuador de la carrera el pelotón ascenderá el Alto del Tenebredo (3a, 5,8 km al 6,5), para seguir con el Puerto de San Lorenzo (1a, 10,1 km al 8,5) y finalizar en la meta de La Farrapona, junto a los Lagos de Somiedom tras 16,9 km de subida al 5,9, con pendientes máximas del 13.