Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13

Después de una dura batalla en las brutales rampas del Angliru, el portugués Joao Almeida (UAE) grabó su nombre en el libro de oro del Angliru al imponerse por delante del maillot rojo Jonas Vingegaard en la decimotercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Cabezón de la Sal y la legendaria cima asturiana.

Duelo por todo lo alto en el puerto más duro del ciclismo español entre los corredores más fuertes de la Vuelta. Mano a mano en las rampas del Angliru. Almeida asumió la mayor parte del esfuerzo con Vingegaard a rueda, sin dar un solo relevo, pero logró un premio bien merecido.