Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13

Después de una dura batalla en las brutales rampas del Angliru, el portugués Joao Almeida (UAE) grabó su nombre en el libro de oro del Angliru al imponerse por delante del maillot rojo Jonas Vingegaard en la decimotercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Cabezón de la Sal y la legendaria cima asturiana.
Duelo por todo lo alto en el puerto más duro del ciclismo español entre los corredores más fuertes de la Vuelta. Mano a mano en las rampas del Angliru. Almeida asumió la mayor parte del esfuerzo con Vingegaard a rueda, sin dar un solo relevo, pero logró un premio bien merecido.
1/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
2/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
3/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
4/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
5/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
6/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
7/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
8/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
9/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
10/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
11/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
12/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
13/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Imanol Rimada | Europa Press
14/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
15/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
16/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
17/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
18/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
19/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
20/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
21/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
22/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
23/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
24/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
25/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
26/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
27/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
28/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
29/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
30/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
31/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
32/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
33/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
34/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
35/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
36/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
37/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
38/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
39/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
40/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
41/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
42/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
43/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
44/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
45/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
46/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
47/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
48/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
49/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
50/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
51/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
52/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
53/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
54/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
55/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
56/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
57/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
58/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
59/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
60/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
61/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
62/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
63/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Javier Lizón | Efe
64/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Juan González | Efe
65/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Juan González | Efe
66/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Juan González | Efe
67/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Juan González | Efe
68/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Juan González | Efe
69/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Celia Agüero Pereda | Efe
70/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Celia Agüero Pereda | Efe
71/71Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13/Celia Agüero Pereda | Efe