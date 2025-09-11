Los sevillanos Rueda y Dani Muñoz a repetir podio en Misano

A partir de hoy arranca el Gran Premio de Misano, la última cita antes de comenzar la gira asiática. Los tres pilotos sevillanos, Dani Muñoz, José Antonio Rueda y David Muñoz lucharán por subirse al podio tras un gran fin de semana en el Gran Premio de Cataluña.

Dani Muñoz llega con la moral por las nubes tras lograr su primer podio en el Mundial de Moto2, con una actuación sublime en Montmeló. Además, logró su mejor resultado en la clasificación en la última ronda, terminando sexto en la Q2. El nazareno corrió el año pasado en este circuito en el que terminó vigésimo. Sustituirá a Deniz Öncü con el Red Bull KTM Ajo durante al menos una ronda más y quiere plantar cara a los pilotos italianos que conocen la pista mejor que él. El de Dos Hermanas corrió en Misano en Moto2 el año pasado y terminó vigésimo tras remontar desde la vigésima séptima posición de la parrilla. También compitió en el European Moto2 Junior GP allí en 2024, el año pasado, donde quedó séptimo. Tras cuatro Grandes Premios disputados con el Red Bull KTM Ajo como sustituto esta temporada -tres de ellos en los puntos-, suma 19 en total y es vigésimo en la clasificación general.

El palaciego busca su primera victoria en este trazado, que no se le dio bien en el 2024

Por su parte, el líder del Mundial de Moto3, José Antonio Rueda se recuperó de los difíciles fines de semana en Hungría y Austria con un segundo puesto en el Gran Premio de Cataluña el fin de semana pasado. Comenzó la segunda mitad de la temporada con dos quintos puestos, pero mejoró en Barcelona, pasando del 15º puesto a tan solo 0,81 segundos de la victoria. Misano es un circuito en el que aún no ha ganado en Moto3. En 2023, terminó noveno, mientras que el año pasado tuvo que retirarse del primero de los dos Grandes Premios disputados en Misano, antes de terminar décimo en el segundo. Sin embargo, como piloto de Junior GP, el palaciego logró un buen resultado allí en 2022, con un segundo puesto. Rueda cuenta actualmente con 270 puntos y 10 podios, siete de ellos victorias, aventajando a su principal rival, Ángel Piqueras, en 64 puntos en la clasificación general.

Por último, David Muñoz cortó su racha positiva en Barcelona y luchará por estar de nuevo en la pelea por las posiciones delanteras. El piloto de Brenes que acabó en la octava posición en la última cita buscará estar de nuevo en la lucha por las posiciones de arriba en un trazado en el que el año pasado se retiró en ambas carreras.