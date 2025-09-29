Un juez imputa al ex presidente del Barcelona Bartomeu y parte de su directiva por el presunto cobro de comisiones en fichajes

El Juzgado de instrucción número 16 de Barcelona ha citado como investigados al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y a algunos de los directivos que le acompañaron durante su mandato por cobrar presuntamente comisiones en algunos fichajes.

El auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, levanta el secreto de sumario de la investigación que la Fiscalía ha realizado los últimos dos años a raíz de una denuncia de la propia entidad azulgrana. Y es que fue la actual junta directiva que encabeza Joan Laporta la que remitió en 2023 al Ministerio Público un informe forensic encargado a la consultora Kroll que detectó irregularidades contables relacionadas con la compraventa de jugadores.

Esas irregularidades fueron, entre otras, el cobro de comisiones millonarias en fichajes como los de los delanteros Antoine Griezmann y Malcom Filipe Silva de Olivira, así como diversas operaciones supuestamente irregulares.

Declaración como investigados

El próximo 24 de octubre declarará por estos hechos en calidad de investigado el expresidente Bartomeu, el ex director ejecutivo del club Óscar Grau y el que fuera director de los servicios jurídicos Roman Gómez Ponti. El 7 de octubre será el turno del exvicepresidente deportivo Jordi Mestre, y el 4 de diciembre del abogado José Ángel González Franco, por su presunta intervención en el fichaje de Griezmann por el Barça.

El forensic estima en 30 millones de euros el perjuicio económico que habría causado al club Bartomeu y su equipo directivo, a quienes se les atribuyen los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable.

Elevadas comisiones

El diario El Mundo apunta que la actual junta directiva del FC Barcelona detectó "comisiones del 33%" y empresas que nacieron "solo para facturar al Barcelona". Un ejemplo es el fichaje del brasileño Malcom, donde se denuncia el supuesto abono de una comisión de 10 millones de euros gracias a un contrato "firmado mucho después de que se cerrara el fichaje". Y también se denuncian los pagos al abogado González Franco, a quien se le atribuye el cobro de 1,7 millones por cerrar el acuerdo de conformidad del club en el caso Neymar. Se le implica asimismo en el cobro de comisiones en el fichaje de Griezmann, en una operación en la que supuestamente se produjo un "pago ilegítimo" de 15 millones al Atlético de Madrid mediante una "simulación de tanteo de jugadores".