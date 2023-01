Un jugador de fútbol americano, en estado crítico tras recibir un golpe en un partido

Roger Goodell, comisionado de la NFL, informó este lunes a través de un comunicado que Damar Hamlin, defensivo de los Bills, se encuentra en estado crítico en un hospital de Cincinnati, después de sufrir una dramática lesión en el partido de su equipo ante los Bengals en la semana 17 de la liga.

"Hamlin recibió atención médica inmediata en el campo por parte del equipo, personal médico independiente y paramédicos locales. Luego fue transportado a un hospital local donde se encuentra en estado crítico", explicó el comisionado en un comunicado.

En el mensaje Roger Goodell también confirmó que el partido que cerraba la semana 17 de la temporada entre los Cincinnati Bengals y Buffalo Bills fue suspendido.

El directivo de la NFL subrayó en el comunicado la preocupación por la salud del jugador.

NFL player Damar Hamlin of the Buffalo Bills has a cardiac arrest on the pitch. He is in critical condition.Get well soon Damarpic.twitter.com/SsYbJNGbHI