El keniano Benson Kipruto gana el Maratón de Nueva York por 16 centésimas sobre su compatriota Alexander Mutiso

El keniano Benson Kipruto se proclamó este domingo campeón del Maratón de Nueva York tras un increíble esprint final con su compatriota Alexander Mutiso, por apenas 16 centésimas de segundo.

Kipruto cruzó la meta con un tiempo de 2h08:09, el mismo que Mituso. En tercera posición quedó el también keniano Albert Korir. Kenia copó este domingo los tres puestos del podio tanto en la prueba masculina como en la femenina del Maratón de Nueva York.

La keniana Hellen Obiri pulverizó el récord femenino del circuito al rebajarlo en más de dos minutos y medio. También vencedora en 2023, Obiri se coronó este domingo con un tiempo de 2h19:51, superando la marca que, desde 2003, estaba en poder de la también keniana Margaret Okayo (2h22:31). Obiri cruzó la meta por delante de sus compatriotas Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui (campeonas en 2022 y 2024, respectivamente), que completaron el pleno keniano en el podio.