El Labradores revalida el título de campeón de España de yolas

El Real Círculo de Labradores de Sevilla revalidó el título de campeón de España de yolas en el Nacional de clubes de esta modalidad de remo celebrado este fin de semana en Trasona (Asturias), en el que el Real Club Mediterráneo de Málaga acabó tercero en el medallero, por detrás del Real Club Regatas de Alicante, subcampeón.

El Círculo de Labradores fue el mejor entre los diecinueve clubes de diez comunidades autónomas inscritos y, con cuatro oros y dos platas, logró su quinto título absoluto consecutivo de la modalidad en un campeonato disputado con embarcaciones de cuatro remeros con timonel sobre 1.000, 1.500 y 2.000 metros en las categorías cadete, juvenil, absoluta y veterano.

El club sevillano, que también conquistó el Trofeo Iberdrola al mejor club en la categoría femenina, se impuso en las pruebas absoluta y juvenil masculinas y femeninas, y consiguió la plata en las dos finales cadetes, informó este domingo en un comunicado la Federación Andaluza de Remo.

El Real Club Mediterráneo de Málaga ocupó la tercera plaza absoluta con una plata y cuatro bronces, con subtítulo en la categoría absoluta masculina y terceros puestos en las finales cadetes y juveniles, tanto masculinas como femeninas.

El C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla fue sexto clasificado gracias a un bronce en la final absoluta masculina.

En la categoría de veteranos, no computable para el medallero, el Real Círculo de Labradores ganó la final de hombres y el Real Club El Candado de Málaga logró la plata en la final mixta. La participación andaluza en el Campeonato de España de Yolas se completó con el Club de Remo Guadalquivir 86 de Sevilla.